Fethi Sekin şehit düştüğü yerde karanfillerle anıldı

İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK mensupları tarafından gerçekleştirilmek istenen saldırıyı engellediği sırada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile adliyede mübaşir olarak görev alan şehit Musa Çam için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

İzmir Adliyesi'ne saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de gerçekleştirmek istedikleri saldırı şehit polis memuru Fethi Sekin tarafından engellenmiş, bir çok hayat kurtarılmıştı. Kahraman Türk Polisi Fethi Sekin ile adliyede mübaşir olarak çalışan Musa Çam gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşmüştü. Şehit Fethi Sekin ve şehit Musa Çam için İzmir Adliyesinde anma töreni düzenlendi.

Anma töreni öncesi Fethi Sekin ve Musa Çam'ın anlatıldığı video gösterisi izleyenleri duygulandırdı. Video gösterisi sırasında Fethi Sekin ile Musa Çam'ın yapay zeka ile hazırlanmış görsellerini izleyen adliye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Video gösterisi sonrası konuşma yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, "İzmir adliyesini hedef alan hain saldırısı karşısında görev bilinci ve cesaretiyle müdahale eden kahraman polisimiz Fethi Sekin ve silah arkadaşları büyük bir felaketi önlemiş. Milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir" dedi.

Fethi Sekin'in sadece görevini yerine getirmediğini adaleti savunan bir kale olduğunu belirten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise "5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'nde meydana gelen hain saldırı sıradan bir terör eylemi değil. Doğrudan devletimize, adaletimize ve milletimizin huzuruna yönelmiş alçakça bir girişimdir. O gün Fethi Sekin hiç tereddüt etmeden, hiç geri adım atmadan, canını bile bile ortaya koyarak bu saldırının önüne geçmiştir. O yalnızca görevini yapan bir polis memuru değil. O an adaletin kapısında duran bir kale, masum insanların önünde duran siper ve devletini savunan bir kahraman olmuştur. Fethi Sekin, ölümü göze aldıran attığı her adımda 'bu topraklarda adalet sahipsiz' değildir gerçeğini tüm dünyaya haykırmıştır. Onun cesareti sayesinde büyük bir facia önlenmiş, sayısız hayat kurtulmuş, bir milletin yüreğinden silinmeyecek bir onur nişanı kazanmıştır. Musa Can ise her gün sessizce büyük bir sorumlulukla sürdürdüğü görevini o gün de terk etmemiş, adalet hizmetinin görünmeyen ama vazgeçilmez neferi olarak şehadete yürümüştür. Onun duruşu adaletin yalnızca kararlarla, değil sadakatle emekle ve sorumluluk bilinciyle ayakta durduğunu göstermiştir" diye konuştu.

"Bu memleket böyle insanları yetiştirdikçe zaten ayakta kalacaktır"

Fethi Sekin'in anlık gerçekleşen vazifeyi tereddüt etmeden yerine getirdiğini vurgulayan Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, "Bir terörle mücadele ekibinden polis değildi ama böyle bir hal ile karşı karşıya kaldığı zaman 'şuraya haber vereyim' gibi bir yola gitmedi. Çünkü vazife anlık icra edilmesi gereken bir vazifeydi. Sonunda bir şehadet ihtimali vardı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti, Türk polisi burada bütün ihtimalleri bir çırpıda silip attı ve o hain teröristleri bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi ve kendisine şehadete erdi. Aynı gün Musa Can abimiz de şehit verdik. Şehadet, dünya anlamında bir kayıp ama Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hakk'ın onlar için asla ölüler demeyeceğiz diyor. Hassasiyet göstermemizi istiyor. Onların kendi katında rızıklandırıldığını ifade ediyor. Bu memleket, millet, bu kanla yoğrulmuş topraklara bir can daha verdi ancak ahirette de onlara çok güzel bir cennet teslim ediliyor. Burada aileleri, evlatları var. Ateş ilk onlara düşüyor fakat bu ateş, basit bir ateş değil, bu devletin de bağrına düşen bir volkan. Bu volkan bir yandan devletimizi güçlendiriyor, bir yandan yüreğimizi yakıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bu ikisi ile birlikte yaşıyoruz. Çünkü bu topraklar yaşamak kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek içim evvela bu milletimiz için can vermeyi göze alan insanların olması lazım. Bunda hiç şüphemiz yok. Askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin, adliye tarafında savcılarımızın, hakimlerimizin, bu millet için gözlerini bir dakikalığına dahi kırpmak gibi düşünceleri olamaz. Bu memleketin böyle insanları yetiştirdikçe zaten ayakta kalacaktır. Bu topraklar sürekli şehit kanı ile sulandığı için insanımız, evladımız, gencimiz bu duygu ve düşünce ile hisle yoğrulmaktadır. Dolayısıyla hep beraber bugünümüze sahip çıktığımız gibi yarın da sahip çıktık inşallah" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain saldırı karşısında, görev bilinciyle vatan sevgisiyle hareket eden kahraman şehidimiz Fetih Sekin, canı pahasına teröristlere geçit vermemiş, birçok masum insanın hayatını kurtararak adını milletimizin gönlüne altın harflerle yazmıştır. Aynı sırada şehit olan mübaşir Musa Can ise adalet hizmetine adanmış bir ömrü görev başında şehadetle taçlandırmıştır. Aziz şehitlerimizin bu fedakarlığı, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve adaletin tesisi yolunda ödenen en büyük fedakarlık iradesidir. Onların gösterdiği cesaret ve sorumluluk duygusu bizlere yalnızca böyle hatıra değil aynı zamanda ağır bir emanet ve sorumluluk bırakmıştır. Bu topraklarda görev yapan hiçbir kamu görevlisi, hiçbir güvenlik mensubu, hiçbir adalet çalışanı yalnız değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası, devletimizin kararlılığı ve milletin vicdanında bir elbet yaşayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tören Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sekin'in ailesi ve Can'ın ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları ve adliye personeli katıldı.

Fethi Sekin'in şehit düşmesi

İzmir Adliyesi'ne saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, patlayıcı yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 sıralarında adliye önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışmaya girdi. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polisler tarafından etkisiz hale getirildi. - İZMİR