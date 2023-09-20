Eskişehirli Kore Gazisi savaşa dair o günleri anlattı: "Yiyeceklerimizi hep Koreli çocuklara verirdik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, 1950-1953 yılları arasında meydana gelen Kore Savaşı'nda cephede savaşan Kemal Öztürk, o döneme ait anılarını dile getirdi.

1930 doğumlu Kemal Öztürk, Kore Gazisi olarak Eskişehir'de yaşıyor. 3'üncü Kore Değiştirme Türk Tugayı Topçu Tabur'unda iken İzmir'den silah arkadaşlarıyla birlikte 1952 yılında Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki Kore Savaşı'nda görevlendirildi. Henüz 15 günlük evliyken Kore Savaşı'nda düşmana karşı Güney Kore'ye savaşmaya gittiğini belirten Öztürk, savaşa dair yaşadıklarını hala unutamadığını söyledi. 93 yaşındaki Gazi Öztürk, Kore Savaşı'nın son anlarında olan Vegas Çatışmasında Türk Tugayı'ndan 185 askerin şehit olmasının kendisini çok etkilediğini ifade etti. Öztürk, cephede omuz omuza savaştığı arkadaşlarıyla olan fotoğrafları ise hala saklıyor.

"Yiyeceklerimizi hep Koreli çocuklara verdik"

Savaş sırasında şahit olduğu olayları dile getiren Gazi Öztürk, cephede hemen yanına bombaların düştüğünü anlattı. Güney Kore'nin Pusan kentinde insanların yıkılmış tren istasyonlarından dolayı hasırların altında yaşadıklarından bahseden Öztürk, "11 ay savaşın içindeydim. Generallerle Amerikan gemisiyle Kore'ye gittik. Vegas muharebesinde bir gecede ikinci taburdan 180 şehit verildi. Bizim Ali Yüzbaşımız cepheye gitti. Büyük bir savaştı, çizmelerim kana bulandı. O savaş için bize madalya verdiler. Bizim birliği su bastı. Üç gün aç kaldık. Aracın lastiğini yaptırıyordu. Mehmet'e 'buralara çok bomba düşüyor' dedim. Bazı yerlere çok bomba düşüyordu. Ben cephede yukarı çıkmadan arkama bir baktım ne Mehmet kaldı ne başka biri. Ben cipi tamir ederken subaylardan biri resmimi çekmiş. O zamanlar fotoğraf makinesi yok. Tokyo'da yaptırıp bana bu çerçeveyi getirdi. 'Al oğlum bunu sakla. Çocuklarına hediye olsun' dedi. Biz Pusan'da indik, gemiye bindik, bize su verdiler. Onların tren yollara gidiş geliş şeklinde. Bazı istasyonlar yıkılmış hasırların altında idare ediyorlardı. Yiyeceklerimizi hep Koreli çocuklara verdik" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Dernek Başkanı Tahir Taşçı ve Derneğe bağlı gazilerin kendisini sürekli ziyaret ettiğinin altını çizen Gazi Öztürk, Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi'nde gazilere sahip çıkılmasından çok memnun olduklarını belirterek 19 Eylül Gaziler Günü'nün Türkiye'ye hayırlı olmasını dileğiyle sözlerini noktaladı.