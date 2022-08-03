Eskişehir yerel haberleri... Atalantekkeli Kadınlar, Tepebaşı Belediyesi'nin Desteğiyle Üretiyor

Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan 2019 yılında çilek yetiştirmek için destek isteyen Atalantekkeli kadınlar, Belediye tarafından dağıtılan albion cinsi 30 bin çilek fidesinin dikimini yaptı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde fide, gübre ve eğitim destekleri ile Eskişehir coğrafyasında çilek yetiştirmeyi başaran kadınlar, Başkan Ataç'a da teşekkürlerini iletti.

Kadın çilek üreticisi Hacer Aydın çileklerinin beğenildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"EKONOMİK OLARAK RAHATLADIK"

"Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde, belediyede görevli arkadaşların da desteği ile çilek üretmeye başladık. Çok memnun olduk, ekonomik olarak da rahatladık. Yiyenler çileklerimizin tadını, rengini çok beğendiler, müşterilerimiz çok memnun. Reçelini de yapıyoruz. Üreticileri de görmek isterlerse bekliyoruz, gelip görsünler. Eşimize dostumuza da tavsiye ediyoruz, üretsinler istiyoruz. Ahmet Başkanımıza bizleri düşündüğü için, hanemize katkıda bulunmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz."

Üretici Emine Yıldız da üretim alanını genişlettiğini, şu sözlerle anlattı:

"Çilek çok meşakkatli bir ürün ama satışı, verimi çok güzel. İnsanlar seviyor ve satılması kolay. Herkese öneririm. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bize bu imkanı verdi, her zaman bizim arkamızda. Üretim alanımızı da artırdık, altı bin fide daha ektik."

Başkan Ataç da konu hakkında yaptığı değerlendirmede, kadın üreticilerin desteklenmesinin önemini, şu sözlerle vurguladı:

"YEREL ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Tepebaşı Belediyesi olarak kadın üreticilerimizin desteklenmesini her zaman önemsedik, bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik. Kadın üreticilerimiz bizim için çok değerli. 2019 yılında bir ziyaretimizde, Atalantekkeli kadınlarımız benden çilek yetiştirebilmek için destek istemişlerdi. Ben de hemen arkadaşlarımdan gerekli çalışmalara başlamalarını istedim ve fide dağıtımlarına başladık. Bununla da kalmayıp çilek yetiştiriciliği hakkında eğitimler düzenledik. Fidelerin dikim ve bakım işlemleri sırasında kendilerine yardımcı olduk.

Kadınlarımız da kendilerine sunulan bu fırsatı çok güzel değerlendirdi ve üretimi başarı ile gerçekleştirdi. Bugün gelinen noktada son derece kaliteli, bolca ürün elde ediyorlar ve bu emeklerini kazanca dönüştürüyorlar. 2022 yılında Kızılinler ve Tekeciler Mahallelerimizde de 12 üreticimize 25 bin kök çilek fidesi desteği sağladık. Kırsal kalkınmaya verdiğimiz önem doğrultusunda yerel üreticilerimizi, kadınlarımızı, tarım ve hayvancılığa yönelik her adımı desteklemeye devam edeceğiz."