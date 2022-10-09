Eskişehir yerel haberi: Odunpazarı'nda Cüneyt Arkın Halk Merkezi Törenle Açıldı

Odunpazarı Belediyesi'nin 17'nci halk merkezini Çankaya Mahallesi'nde açtı. Çankaya Mahallesi Huzurlu Sokak No: 4 adresinde bulunan halk merkezine, geçen aylarda hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın adı verildi.

Halk merkezinin açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Çankaya Mahalle Muhtarı Cemil Öztürk, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır ile Eskişehirli sinema sanatçısı Nuri Alço katıldı.

HALK MERKEZİ KURSİYERLERİNDEN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Açılış töreninde ilk konuşmayı halk merkezleri kursiyerlerinden Behiye Gelmedi yaptı. Cüneyt Arkın Halk Merkezini mahallelerine kazandırdığı için Başkan Kurt'a teşekkür eden Gelmedi, "Hemşehrimiz olmasından gurur duyduğumuz ve Çankaya Halk Merkezi'nde adını yaşatacağımız Cüneyt Arkın'a Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz" dedi.

"KAZIM BAŞKAN'IN ESKİŞEHİR İÇİN YAPAMAYACAĞI YOK"

Gelmedi'nin ardından konuşan sinema sanatçısı Nuri Alço, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Eskişehir'i seven, sanatçısına ve sporcusuna her zamana sahip çıkan, çalışkan bir belediye başkanı olduğunu söyledi. "Kazım Başkan'ın Eskişehir için yapamayacağı yok" diyen Alço, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu bölgede açtığı, hayata geçirdiği projelerle gönlümüzde taht kurdu. Yeşilçamın usta isminin, ağabeyimizin adını yaşatması çok anlamlı. Cüneyt Arkın ölmedi. Sadece sesini duyamıyoruz. İçimizde yaşıyor. Eskişehir'in yetiştirdiği çok büyük aktörlerden biri. Türk Sinemasını o sevdirdi. Onun yeri hiçbir zaman dolmaz."

"HALKÇI BELEDİYECİLİĞİN İŞİ, EKSİK OLANI TAMAMLAMAK; İHTİYAÇ OLANIN YERİNE YENİSİNİ KOYMAKTIR. BİZİM DE HEDEFİMİZ BUDUR"

Cüneyt Arkın Halk Merkezi'nin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Eskişehir'in hemşehrisi, çocuğu; Türkiye ve dünya çapında bir sanatçının adını, Çankaya Mahallemizde sonsuza kadar yaşatmak üzere halk merkezimize veriyoruz. Burası gerçekten Cüneyt Arkın'ın 'Benim kahramanım halkımdır' dediği yer. Halk için halk merkezleri… Şu ana kadar halk merkezimize kurs için 400 kişi başvurmuş. 17 halk merkezimizin toplam kursiyer sayısı 6900, yani 6 tane 1000 öğrencilik okul gibi düşünün. Aslında bu, belediyelerin işi değil, ama devletin yapamadığını yapmak, milletin eksikliklerini tamamlamak belediyelerimizin işi. Halkçı belediyeciliğin işi, eksik olanı tamamlamak; ihtiyaç olanın yerine yenisini koymaktır. Bizim de hedefimiz budur" dedi.

"SONSUZA KADAR YAŞASIN İSTİYORUZ"

Konuşmasında Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Kodak ve Çankaya Mahalle Muhtarı Cemil Öztürk'e teşekkür eden Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Çankaya Mahallesi halkının halk merkezinin adının Cüneyt Arkın olması isteğini mahalle muhtarımız bize iletti. Seve seve bu sanatçımızın adını buraya vermeyi bir görev edindik. Halk Merkezlerimizin tümünde Eskişehir'e hizmet etmiş büyüklerimizin adı var. Burasının adı da Cüneyt Arkın oldu. Sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Öldükten sonra da halka hizmet etsin istiyoruz. Burayı 24 saat kullanın, burası sizin hizmetinizdedir."

Açılışta konuşma yapan isimlerden biri de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu. Cüneyt Arkın'ın liseden sıra arkadaşı olan Büyükerşen, Cüneyt Arkın ile ilgili anılarını ve Cüneyt Arkın'ı anlattı.

"CÜNEYT'İ ÖLÜMSÜZ YAPTINIZ"

Konuşmaların ardından Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır sahneye davet edildi. Kurt, Cüreklibatır ailesine halk merkezlerinin hoca ve kursiyerleri tarafından yapılan Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır'ın olduğu kara kalem portreyi Betül Cüreklibatır'a hediye etti. Duygu dolu anlar yaşayan Betül Cüreklibatır, açılış törenine katılan herkese teşekkür etti. Odunpazarı belediye Başkanı Kazım Kurt'ta teşekkür eden Cüreklibatır, "Cüneyt'i ölümsüz yaptınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun" dedi.

"KAZIM KURT'A BU GÜZEL HALK MERKEZİMİZİ KAZANDIRDIĞI İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Annesinden sonra söz alan Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, burada olmaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Halk Merkezinin girişlinde yazan 'Halkın kahramanı' sözünün babasının neyi başardığının özeti olduğunu kaydeden Cüreklibatır, "Hemşehrilerinin ve tüm Türkiye'nin gözünde bu mertebeye yükselebilmek ve bunu başarmak her sanatçıya nasip olmaz. Babama nasip oldu, ne mutlu ona. Az önce sesini duydum, çok duygulandım. Sayın Büyükerşen onu çok güzel anlattı. Babamdan bir parça bir şey duyabilmek için, sabaha kadar dinleyebilirim. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a bu güzel halk merkezimizi kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Babasının oynadığı filmlerin sadece bir film olmadığını ifade eden Cüreklibatır, o filmlerin halkın kendisi de olduğunu vurguladı. Cüreklibatır, "Babama bir gün; filmlerde Türk Halkının kahramanı oldunuz bunu nasıl başardınız, diye sorulmuştu. Babam da ben filmlerde kahramandım, asıl kahraman Türk Halkı dedi. Onu uğurladığımız anda halk onu ayakta uğurladı. Şimdi de ölümsüz bir şekilde yaşatıyor. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

TÖRENİNİN ARDINDAN ORHANGAZİ MAHALLESİ'NDE BULUNAN CÜNEYT ARKIN PARKI'NI GEZDİLER

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, Cüreklibatır Ailesi ve protokolde bulunan diğer isimlerle birlikte Cüneyt Arkın Halk Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından da Başkan Kurt ve beraberindeki isimler Cüneyt Arkın Halk Merkezini gezdi. Burada Cüneyt Arkın için hazırlanan özel kısa filmi izlediler. Başkan Kurt ve Cüreklibatır Ailesi, açılış törenin ardından peyzaj ve yenileme çalışmaları tamamlanarak papatyalarla donatılan Orhangazi Mahallesinde bulunan Cüneyt Arkın Parkı'na gitti. Başkan Kurt, Cüreklibatır Ailesine parkı gezdirerek parkta düzenledikleri çalışmaları anlattı. Arkın'ın eşi Betül ve oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, Cüneyt Arkın Parkı'na papatya dikti.