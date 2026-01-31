Eskişehir Şehir Tiyatroları'ndan Haldun Dormen Anması... Emre Basalak: Bu Şehirde Birileri Seni Hiç Unutmayacak

(ESKİŞEHİR) - 97 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Haldun Dormen için Eskişehir Şehir Tiyatroları tarafından anma töreni düzenlendi.

Lüküs Hayat oyunu öncesinde, Haldun Dormen için Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Törende konuşan Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncusu Emre Basalak, Dormen'in yanında çalıştığını söyleyerek, ondan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Emre Basalak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir günde konuşmak da çok zor. Elimde bir metinle çıkmayı da düşünmüştüm açıkçası ama hoca çok kızar. "Rejisiz düğün bile olmaz şekerim" derdi. Rejisiz düğün bile olmaz... Doğru. O kadar çok şey öğretti ki bize. Sadece Türk tiyatrosuna değil, Türk tiyatrosuna armağan ettikleri değil; Eskişehir Şehir Tiyatroları'na da çok şey armağan etti, çok şey öğretti. 2003 yılıydı, Haldun Abi ile olan birlikteliğimiz ilk başladığında... Amphitryon Neredeydi? oyununun provalarıyla -ki bugün ismi artık Haldun Dormen Sahnesi olan, bugünkü Haller Sahnemiz- o günlerde Tepebaşı Sahnesi olarak Amphitryon oyunuyla başlamıştık bu serüvene. 2015 yılında birazdan izleyeceğiniz Lüküs Hayat'la bu üretim son buldu.

"Salonu en çok doldurduğu oyunlar"

12 yılda toplam 7 oyun. Seyircinin en çok sevdiği oyunlar. En çok alkışladığı oyunlar. Salonu en çok doldurduğu oyunlar. Şehir Tiyatrosu'ndan birçok arkadaşımla tanıştı, çalıştı; farklı farklı kişilerle... Hatta yetmedi; İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalıştık beraber. 25 sene boyunca birçoğumuz onunla hem ahbaplık etti hem dostluk etti hem öğrenci-hoca ilişkisi kurdu.

"Haldun A bi çok iyi bir ustaydı"

Gerçek bir usta. Gerçek bir ustaydı ki, "usta" sıfatı hiç kimseye o kadar kolay söylenmez. Usta olabilmek için önce birçok sıfatı en layığıyla taşımak zorundasınız: En iyi baba olmalısınız. En iyi hoca olmalısınız. En iyi öğretmen olmalısınız. En iyi yaşam koçu olmalısınız. En iyi dost olmalısınız. En iyi abi olmalısınız. Haldun Abi bunların hepsiydi. O yüzden de çok büyük bir ustaydı. 25 senelik profesyonel tiyatro hayatımda ilk defa kendimi bu meslekte yetim hissediyorum.

"Eskişehir'le bağını hiç koparmadı"

Dedim ya, Eskişehir'le bağını hiç koparmadı. Hepimizle her daim aynı ilişkide oldu. Eskişehir halkını çok sevdi, Eskişehir halkı onu çok sevdi. Gelip gitti 25 yıllık Şehir Tiyatrosu tarihi boyunca. ve değişmeyen bazı şeyler vardı: Haldun Abi hep aynı incelikte, hep aynı jantilikte, hep aynı kibarlıkta, hep aynı güler yüzle, hep aynı pozitiflikte, aynı enerjide ve aynı beyefendilikte... Bunu özellikle söylemek isterim; Haldun Dormen bu ülkenin son İstanbul beyefendisidir, son Şişli beyefendisidir. ve o büyük usta, İstanbul beyefendisi, Eskişehir'i dediğim gibi çok sevdi.?

Serüvenin başladığı yıllarda ustanın yanında çok iş yaptım, çok çıraklık ettim. O yıllarda çok gazetecinin şu sorusuna şahit oldum: "Eskişehir sizin için ne ifade ediyor?" Usta her seferinde benzer bir cevap verdi farklı yıllarda farklı gazetecilere; birçoğuna şahidim. Hep derdi ki: "Çölün ortasında bir vaha Eskişehir... ya da bozkırın göbeğinde müthiş bir küçük sanat kenti. Gelişsin ama hep böyle kalsın." Çok severim bu tabiri; "gelişsin ama hep böyle kalsın."

"Hiç ölmeyecek gibi konuşurdu"

Aynı yıllarda gelecekte yapacağımız işleri konuşuyorduk Haldun Abi'yle. "Bu işi yapacağız, arkasından şunu yapacağız şekerim, ondan sonra şunu yapacağız birlikte şekerim" diye... Sonra bir es verdi, döndü bana: "Hiç ölmeyecekmişim gibi konuşuyorum değil mi şekerim?" dedi. "Ustalar ölmez Haldun Abi," dedim. Kadehinden bir yudum aldı, o "kum saati" derdi, ince belli çay bardağına nefes çekti. Kafasını kaldırdı, hiç veda etmeyi sevmezdi: "Herkes ölür şekerim," dedi. "Herkes ölür. Sen öyle çok büyük laflar etme. O gün geldiğinde çık sahneye, dört beş kelime yeter, çok uzatma."

"Bu şehirde birileri seni hiç unutmayacak"

Bu aciz çırak, hocasına sözünü, ustasına sözünü yerine getirecek; o dört beş kelimeyi edecek. Ama bu akşam ben kendi adıma konuşmuyorum, o yüzden uzatma hakkım var Haldun Abi. Bu akşam bütün Eskişehir Şehir Tiyatroları adına konuşuyorum. Bütün oyuncularımız adına, bütün sanatçılarımız, bütün ofis çalışanlarımız, teknik ekibimiz adına, bütün emekçilerimiz adına... Hatta 25 yılda bu tiyatrodan yolu geçmiş tüm dostlar adına; vefat etmiş, emekli olmuş, vazgeçmiş gitmiş, hepsine selam olsun, hepsinin adına konuşuyorum. Hatta biraz ileri gideyim; kıymetlimiz, canımız Yılmaz Büyükerşen hocamız adına konuşuyorum. Hatta daha da ileri gideyim; değerli başkanımız Ayşe Ünlüce hanımefendi adına konuşuyorum. Hatta haddimi iyice aşayım müsaadenizle; bütün salon adına konuşuyorum ve hepimiz adına bir söz vermek istiyorum müsaadenizle. Sana söz Haldun Abi. Sana söz güzel usta. Sana söz büyük usta. Eskişehir hep böyle kalacak. Karanlığın içinde hep bir ışık olmaya devam edecek. ve bir de Haldun Abi... Bu şehirde birileri seni hiç unutmayacak. Hiç unutmayacak."

