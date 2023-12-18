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Eskişehir Öğrencileri 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' Kapsamında Konya Gezisine Katıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' (ÇEDES) kapsamında Eskişehir'de öğrencilere yönelik Konya gezisi düzenlendi. Gençler, Hz.Mevlana türbesini ziyaret ederek Şeb-i Arus törenlerini canlı izleme fırsatı buldular.

Eskişehir'de öğreciler 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi 'çerçevesinde Konya gezisine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' (ÇEDES) ile öğrencilere yönelik geziler düzenleniyor. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde 14 okul ve 27 öğrencinin katılımıyla İl Gençlik Müdürlüğü'nün tahsis ettiği otobüsle, Eskişehir İl Müftülüğü destekleriyle Konya gezisi düzenledi. ÇEDES Koordinatörü Emre Şimşek, İl Milli Eğitim ÇEDES Koordinatörü Şule Engiz Gül, Müdür Yardımcısı Mahmut Öksüzoğlu, Enes Kaymak, Zehra Önder öğretmenlerin öncülüğünde gençlere Konya gezisinde rehberlik ve refakat ettiler. Konya'da Hz.Mevlana türbesini de gezen gençler, Şeb-i Arus törenlerini de Eskişehir İl Müftü Yardımcısı İsrafil İğde'nin destekleriyle canlı izleme fırsatını yakaladılar. Öğrenciler, her köşesiyle unutulmaz bir Konya gezisi yaşadıklarını ifade ettiler. Gezi sırasında, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi idarecileri öğrencilere etli ekmek ikram etti. Odunpazarı Müftülüğü, misafirperverlikleri için Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü İsa Bilekyiğit'e Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Erol'a, Müdür Yardımcıları Esma Sümeyra Akça, Ali Rıza Damar ve Eyüp Ensari Çiçekdağı'na teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Konya Haberler

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