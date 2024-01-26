Eskişehir Kıymetlidir Platformu, altın gümüş madeni arama projesinin sonlandırılmasını istiyor

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Kıymetlidir Platformu tarafından Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yapılmak istenen altın gümüş madeni arama projesine ilişkin ÇED başvuru sürecinin sonlandırılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Platform adına açıklama yapan Deniz Ataç, "Yakından takip ettiğimiz süreç içerisinde de ETİ Bakır Madenin, güzel şehrimizde yapılmasına kesinlikle karşı olduğumuz projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığı Çevresel Değerlendirme Raporu başvurusu sürecinin sonlandırıldığı duyurusunun yapılmasını, aldığımız bilgiler neticesinde yaklaşan yerel seçimlere borçlu olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

ETİ Bakır Maden tarafından Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yapılmak istenen altın gümüş madeni arama çalışmasına ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığı Çevresel Değerlendirme (ÇED) Raporu başvuru süreci sonlandırıldı. ÇED sürecinin sonlandırılmasına ilişkin Eskişehir Kıymetlidir Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada platform adına konuşan Diş Hekimleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Deniz Ataç, sürecin takipçisi olduklarını ifade ederek, "ÇED başvuru sürecinin sonlandırıldığı duyurusunun yapılmasını, aldığımız bilgiler neticesinde yaklaşan yerel seçimlere borçlu olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

"900 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALANDA MADEN ARANACAK"

Deniz Ataç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin geleceğini tehdit edecek havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyerek sağlığımızı bozacak tüm faaliyetlere karşı şehrimizin ortak aklı ve ortak sesi olan Eskişehir Kıymetlidir Platformu çatısı altındaki Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Kent Konseyleri, şehrimizin Tabipler, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimleri Odaları, Eskişehir Barosu, TEMA Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği, TMMOB'a bağlı Ziraat, Elektrik, İnşaat, Makine, Jeoloji Mühendisleri Odaları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi olarak daha önce teknik gerekçelerini belirterek yaptığımız açıklama ile ETİ Bakır Madenin, verimli toprağı ve iklim özellikleriyle İç Anadolu'nun Akdeniz'i olarak anılan Tepebaşı ilçemize bağlı mahallelerimiz ve Mihalgazi ilçemizin Alpagut Mahallesinde 672 hektarlık yani yaklaşık 900 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda, altın-gümüş maden ocağı zenginleştirme tesisi, hazır beton tesisi ve su temin göleti yapılmasına kesinlikle karşı olduğumuzu net bir şekilde ifade etmiştik.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Yakından takip ettiğimiz süreç içerisinde de ETİ Bakır Madenin, güzel şehrimizde yapılmasına kesinlikle karşı olduğumuz projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığı Çevresel Değerlendirme Raporu (ÇED) başvurusu sürecinin sonlandırıldığı duyurusunun yapılmasını, aldığımız bilgiler neticesinde yaklaşan yerel seçimlere borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Bizler doğru alanda ve kurallara uygun olarak, doğamıza zarar vermeden yapılan madenciliğe elbette karşı değiliz ancak, bu gibi proje örnekleri ülkemizin birçok bölgesinde çevre felaketlerine yol açmış, telafisi mümkün olmayan, kalıcı zararlara neden olmuştur. Özellikle Çanakkale Kaz Dağları, Erzincan İliç, Ordu Fatsa bölgelerinde açılan maden ocaklarının nelere mal olduğu ortadadır. Binlerce ağaç kesilmiş, siyanür kullanımı nedeniyle su ve toprak zehirlenmiş, tarım alanları büyük zarar görmüş ve biyolojik çeşitlilik de yok olmuştur. Güzel şehrimizde yapılmaya çalışılan altın madeninin rutin faaliyetleri sebebi ile projenin yapılacağı bölgeyi tekil değil bütünsel değerlendirmek zorundayız. Sakarya Vadisi, ülkemizin narenciye ihtiyacının yüzde 20'sini, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizin sebze ihtiyacının ise yüzde 90'ını karşılamaktadır.

"İNSAN SAĞLIĞINA ÇOK BÜYÜK KALICI HASARLAR VERECEK"

Mihalgazi, Sarıcakaya ilçelerimiz ve mahallelerinde seracılığın gelişmesi için yeni teşvikler yapılırken, bu proje hem Sakarya Nehrini hem de bölgedeki tarımsal üretimi bitirecektir. Bölgede hayvancılık faaliyetleri de zarar görecektir. Toprağın, bitkilerin kaldırılması ve toprağın taşınması sırasında oluşacak toz partikülleri insanlar kadar hayvanlarda da solunum yolu ile ilgili hastalıklarda önemli artışa sebep olacaktır. Yani üreticinin et ve süt verimindeki azalmanın yanında, altın madeninin ayrıştırması için kullanılacak siyanürün hayvanlarda kalıntı bırakma durumu da insan sağlığı için ayrı bir risk oluşturacaktır. Ayrıca liç yönteminde kullanılacak siyanürün ve altının yanında çıkacak ağır metallerin bölgedeki kullanma ve içme sularına karışma ihtimali, insan sağlığına çok büyük kalıcı hasarlar vererek bu hasarlar gelecek nesillere aktarılacaktır.

"AYNI KARARLILIĞI SAKARYA VADİSİNİ YOK EDECEK PROJEDE DE GÖSTERECEĞİZ"

Daha birkaç yıl önce yaşadığımız ülkemizin en verimli ovası Alpu'da kömürlü termik santrali kurulması ve bölgede kömür madeni çıkarılması konusunda yapılan toplumsal ve hukuksal mücadele henüz hafızalardadır. Bizler, ülkemizdeki tüm doğaseverlerden, Eskişehirlilerden aldığımız güçle, o mücadeleyi nasıl yürütmüş ve kazanmışsak, Eskişehirliler olarak aynı kararlılığı Sakarya Vadisini yok edecek bu projede de göstermeye devam edeceğiz. Mücadelemizi yılmadan sürdürecek, sürecin takipçisi olacağız. Doğamızı, çevremizi, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı gözümüz gibi koruyacak, güzel şehrimizin savunuculuğunu yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."