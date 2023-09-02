Eskişehir'in 101'inci kurtuluş yılı törenle kutlandı

Eskişehir'in 2 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü Valilik Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Gerçekleşen törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı İsmail Güneykaya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, milletvekilleri, askeri personeller, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na Valilik, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunuldu. Askeri Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Pilot Binbaşı Ekrem Kabay günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Binbaşı Kabay, konuşmasında, "Bu zafer Eskişehir halkının hedeflerine ulaşması konusundaki azim ve kararlığını, şartlar ne olursa olsun zorlukların üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Düşman askerlerinin bir daha geri dönmemek üzere Eskişehir'den ayrıldığı gün olan 2 Eylül yeniden tek yürek olabildiğimizin ve geleceğe umutla bakabildiğimizin en açık göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in kurtuluş günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "2 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının komutasındaki kahraman Türk Ordusu Eskişehir'i düşmandan geri aldığında şehir harap ve bitap durumdaydı. Kanının son damlasına kadar direnen Eskişehir ve Eskişehir'de yaşayan herkes tam bu noktada milli mücadelede çok önemli bir yerde bulunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş günü vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, saygı ve rahmetle anıyorum. Eskişehir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Efe Mollaoğlu ve Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tevhide Kuş tarafından Eskişehir'in kurtuluş günü ile ilgili şiirler okundu. Ortaokul öğrencileri Halk Oyunları ekibinin Eskişehir yöresi gösterileri sunuldu. Protokolden ve vatandaşlardan alkış alan gösterinin ardından kutlama töreni sona erdi. - ESKİŞEHİR