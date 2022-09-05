Eskişehir haberi: Eskişehir'de Zabıta Teşkilatının 196. Yıldönümü Törenle Kutlandı

Eskişehir Zabıta Teşkilatı, Zabıta Teşkilatı'nın 196. yıl dönümünü Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutladı.

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yıl dönümünün kutlandığı Zabıta Haftası, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yapılan törenle başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi'nin, Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başlayan törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Uysal, Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Özkan, zabıta amirleri ve memurları katıldı.

"ESKİŞEHİR DENİNCE AKLA KÜLTÜR GELİR, SANAT GELİR, HUZUR VE MUTLULUK GELİR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aykut Hamzaçebi yaptığı konuşmada, "Eskişehir, Anadolu'nun çorak bozkırlarındaki vahadır, Türk havacılığının beşiğidir, F4 fantom uçağının kulakları tırmalayan sesi, yakıtının kokusudur. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilmek ilmek örüldüğü, bir ulusun makus tarihinin değiştiği coğrafyadır. Bağımsızlık mücadelemizden bahsetmişken bizlerin bugün burada ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgürce toplanmamızı sağlayan, bize bağımsızlık ve cumhuriyet gibi iki yüce değeri armağan eden, başta gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla aynı yolda yürümüş olan silah arkadaşlarını, bu kutsal amaç uğrunda son nefeslerini veren şehitlerimizi ve kaybettiğimiz gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, hayattaki kahraman gazilerimize de aynı duygularla sağlıklı bir ömür diliyorum. Eskişehir denince akla kültür gelir, sanat gelir, huzur ve mutluluk gelir. Kısacası bu coğrafyada şehir Eskişehir'dir.

"ZABITA ŞEHİR DÜZENİNİN SİGORTASIDIR, ZABITA VATANDAŞIN HUZURU, SAĞLIĞININ KORUYUCUSUDUR"

Bugün 196'ncı kuruluş yıldönümünü kutladığımız zabıta teşkilatlarımızın arkanızda dimdik duran çok kıymetli personelleri, bu güzel şehre hizmet etmek için and içmişlerdir. Zabıta şehir düzeninin sigortasıdır, zabıta vatandaşın huzuru, sağlığının koruyucusudur. Zabıta şehrin turizm elçisidir. Zabıta belediyelerin kanun ve yasaklarının savunucusudur. Görev yetkisini kanun ve yönetmeliklerden, görev prensiplerini de kalbinin üzerinde taşıdığı zabıta armasındaki güneşten çıkan 10 adet ışık ile betimlenmiş ilkelerden alır. Nedir bu 10 ilke? Adalet ve güven, doğruluk ve dürüstlük, huzur ve sükünet, şeffaflık ve tarafsızlık, insan haklarına ve çevreye saygı, kalite ve verimlilik, katılımcılık, şehir kültürünü oluşturmak ve korumak ülküsü, yardımseverlik ve sağlıktır. Ne yazık ki toplum içerisinde zabıta tarafından yerine getirilen hizmetler nefes alıp vermek gibi farkındalığı olmayan görevlerdir. Bu nedenle en büyük çabamız şehir yaşamı içerisinde 7 gün 24 saat aralıksız yerine getirilen görevler nispetinde, toplum nazarında da hak edilen karşılığı görebilmektir.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ESKİŞEHİR'İMİZ İÇİN ÖZVERİYLE, SADAKATLE, YILMADAN, SABIRLA GÖREVLERİNİZİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİNİZE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Zabıta için mesleki tatmini; görev yaptığı şehirdeki yaşam düzeni, şehir paydaşlarının huzuru ve vatandaşlarının sağlığı oluşturur. Yüksek müsaadelerinizle güzel kentimiz Eskişehir' in bugün geldiği nokta itibari ile özverili çalışmalarıyla bu şehre katkı sunan teşkilattaki tüm arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Zabıta teşkilatlarımızın bugünlere gelmesinde en büyük katkıyı sunan siz kıymetli mesai arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonra da gece gündüz demeden Eskişehir'imiz için özveriyle, sadakatle, yılmadan, sabırla görevlerinizi yerine getirmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesile ile zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 196'ncı yıldönümü sizlere ve Eskişehir'imize kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önünde günün anısına fotoğraf çektirildi. Daha sonra Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı yılı kesilen pasta ile kutlandı.