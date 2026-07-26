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Eskişehir’de koruyucu aile hizmetiyle bir çocuk daha sıcak yuvaya kavuştu

Eskişehir’de koruyucu aile hizmetiyle bir çocuk daha sıcak yuvaya kavuştu
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Eskişehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü koruyucu aile hizmeti kapsamında bir çocuk daha sıcak bir yuvaya kavuştu.

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü koruyucu aile hizmeti kapsamında bir çocuk daha sıcak bir yuvaya kavuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan koruyucu aile uygulaması Eskişehir'de hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda çocuklara sıcak bir aile ortamı sunmak amacıyla harekete geçen Havva Asil ve Ayhan Güler çifti, örnek bir sorumluluk üstlendi. Kurum yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından minik bebek, koruyucu ailesiyle birlikte yeni yuvasına adım attı.

"Evladımıza kalbini ve evini açan kıymetli ailemize teşekkür ederiz"

Konuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, "Bakanlığımızın öncelikli hizmet modellerinden koruyucu aile hizmetiyle bir çocuğumuzu daha sıcak bir yuvaya kavuşturduk. Evladımıza kalbini ve evini açan kıymetli ailemize teşekkür eder, yavrumuza yeni yuvasında sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek dileriz" ifadelerine yer verildi.

Duygu dolu anların yaşandığı buluşma, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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