Eskişehir Motor Teknik ve Meslek Lisesi'inden mezun olan Muhittin Ak, kendisini yetiştiren öğretmenlerini sahibi olduğu fabrikasına davet ederek günlerini kutladı, duyduğu minneti ifade etti.

Eskişehir 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ve kendi kurduğu fabrikasında öğretmenlerini misafir eden iş adamı Muhittin Ak, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski müdürlerinden Dr. S. Sırrı Kabadayı'nın organize ettiği etkinlikte üretim alanını gezdirdi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada eski günleri yad eden öğretmenler, yetiştirdikleri öğrencileri Muhittin Ak'ı Türk sanayisine katkı sunan başarılı bir iş insanı olarak görmekten gurur duyduklarını ifade ettiler.

"Hocalarımızla 45 yıl sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadım"

Meslek lisesinden mezun olduktan sonra 4 yıl makine mühendisliği eğitimi aldığını ve ardından imalat alanında 2 yıl yüksek lisans yaptığını belirten Muhittin Ak, sanayi sektöründe adım adım ilerleyerek kendi üretime dayalı tesisini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kurduğu üretim alanında öğretmenlerine tek tek rehberlik eden ve yürüttükleri çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktaran Muhittin Ak, kendisini bugünlere taşıyan eğitimcilere şu sözlerle teşekkür etti:

"Burada onları ağırlamak benim için en büyük gurur"

"Meslek lisesinden 1981 yılında Motor Meslek Lisesi mezunuyum. Daha sonra üniversite hayatı oldu, makine mühendisliği eğitimi aldım 4 yıl. Sonrasında da 2 yıl makine mühendisliğinin imalat alanında, imal usulleri alanında yüksek lisans yaptım. Bizi yetiştiren hocalarımız, bugünleri görmemizi sağlayan hocalarımızla 45 yıl sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadım, çok farklı bir duygu. Uzun yıllardır görmediğimiz, bir araya gelmediğimiz hocalarla gelmek güzel bir duygu oldu. Bizi bugünlere kendileri yetiştiler, bugünleri görmemizi sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada onları ağırlamak, yıllar önce bana kattığı değerlerin bugünkü eserini göstermek benim için en büyük gurur. İyi ki varlar, iyi ki benim öğretmenim olmuşlar."

"En mutlu günüm bugün"

Yeni adı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okulun kıdemli öğretmenlerinden Hacı Sevinç,, öğrencisinin başarıları karşısında yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Evet, buranın sahibi ve müdürü benim öğrencilerimden biri. 29 yıl öğretmenlik yaptım. Fakat benim en mutlu günüm bugün, böyle öğrencilerim varmış, ne mutlu bana! İnanın bana böyle bir sürprizi önceden söyleselerdi inanmazdım. Çok mutluyum, gururluyum ve sevinçliyim. Teknik liseden yetişen öğrencim, beni unutamayacağım çok güzel bir olayla karşılaştırdı."

"Onunla gurur duyuyorum"

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin en eski öğretmenlerinden Fahrettin Tunçten ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Teknik Öğretmen Okulundan 1966 senesinde mezun oldum. İlk görev yerim doğduğum şehir Eskişehir oldu. 1966'dan 2004'e kadar yaklaşık 38 yıl boyunca Motor Meslek Lisesinde öğretmenlik yaptım. Buradaki meslektaşlarımın birçoğunun da öğretmeniyim; onlarla gurur duyuyorum. Bugün bizlere bu güzel anıları yaşatan Muhittin Ak'a çok teşekkür ederim."

Fabrika gezisinin ardından iş yerinde verilen yemekle devam eden programda pasta kesildi ve karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı