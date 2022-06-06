Eskişehir'de İş Bırakma Eylemine Katılan Asm Çalışanlarına Ceza - Haberler

ÖZGE ZAİM

Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada, 17-18 Şubat iş bırakma eyleminin ardından Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının ücret kesintisiyle cezalandırıldığını gelen tepkiler üzerine bu kesintiden birkaç ay sonra savunmalarının istendiğini söyledi. Trajikomik olan bu durumda çalışanlar iki kez cezalandırılmayla karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, "Aynı yaklaşım 14-15-16 Mart eylemleri için tekrarlanmış çok sayıda ASM çalışanı cezalandırılarak mağdur edilmiştir" dedi.

Eskişehir- Bilecik Tabip Odasında, ASM çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlere yönelik bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, hukuksuz ve antidemokratik soruşturmaların derhal durdurularak, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Şenel, "Sağlık alanında yaşanan olumsuz gelişmeler gün be gün derinleşirken bundan halkımız zarar gördüğü gibi sağlık çalışanları da son derece olumsuz etkilenmektedir. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları da bundan ayrı tutulamaz ancak ASM'lerde artık dayanılmaz koşullar altında hizmet vermeye çalışmaktadırlar ve ne yazık ki iktidarın ısrarlı yanlış politikaları nedeniyle sağlık emekçileri mutsuzluk, şiddet, baskı, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıyadır" dedi.

"ASM ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLDİ"

Geçen yıl haziran ayında "aksaklıkları gidermek amacıyla" ortaya konan yönetmelik değişikliklerinin tam anlamıyla var olan çıkmazın üzerine tuz biber ektiğini ve çalışanların hemen tamamından büyük tepki çektiğini kaydeden Şenel, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışanlar tarafından 'cezalandırma yönetmeliği' olarak isimlendirilen bu düzenlemelere karşı sendikaların, meslek örgütlerinin, derneklerin içinde olduğu birçok yapı; defalarca uyarı eylemleri, basın açıklamaları ve bunların dikkate alınmaması üzerine iş bırakma eylemleri gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın Ağustos, Aralık ayında, bu yılın Şubat ve Mart aylarında başta ASM emekçileri olmak üzere tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kitlesel iş bırakma eylemleri gerçekleştirildi. Çalışanlar demokratik ve anayasal haklarını kullanarak ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi, özlük ve ekonomik haklarının düzeltilmesi amacıyla iş bıraktılar ve bütün iş bırakmalar son derece barışçıl olarak acil hizmetler aksatılmadan gerçekleştirildi. Demokratik bir ülkede çalışanların haklarını savunması, taleplerini duyurması için son derece doğal olan bu durum özellikle ilimizde sağlık yöneticileri tarafından bir suçmuş gibi algılanmakta ve sorunların çözülmesi için çaba harcanmak yerine çalışanlar cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Üstelik bunu yaparken bile yasal mevzuata aykırı davranılmaktadır. Sağlık idarecileri iş bırakmalara karşı çifte standartlarla yaklaşmakta, hastanelerde başka birinci basamakta başka davranmaktadırlar. 17-18 Şubat iş bırakmasından sonra ASM çalışanları önce sorgusuz sualsiz ücret kesintisiyle cezalandırılmış, tepkiler üzerine bu kesintiden birkaç ay sonra da savunmaları istenmiştir. Trajikomik olan bu durumda çalışanlar iki kez cezalandırılmayla karşı karşıya bırakılmıştır. Aynı yaklaşım 14-15-16 Mart eylemleri için tekrarlanmış çok sayıda ASM çalışanı cezalandırılarak mağdur edilmiştir.

"HUKUK İKİ KEZ ÇİĞNENMEKTEDİR"

İş bırakmalar ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Birleşmiş Milletler sözleşmelerinin ilgili maddeleri uyarınca çok sayıda içtihat oluşmuş; bunlara göre iş bırakma eylemlerine ceza verilmesi hukuki bulunmamıştır. Bütün bu kararlar ortadayken Eskişehir Sağlık Müdürlüğünün ASM çalışanlarını cezalandırmadaki ısrarı manidardır. Aile Hekimliği Yönetmeliği gerekçe gösterilerek iş bırakmalarda ücret kesintilerine ilaveten, birde ceza puanları verilerek çalışanlar iki kez cezalandırılmakta, hukuk iki kez çiğnenmektedir. Çalışanların son derece haklı talepleri bir an önce çözülmelidir. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin en önemli kısmını büyük bir özveriyle yürüten, pandemi süresince bunu bir kez daha kanıtlayan aile hekimleri, hemşireler, ebe arkadaşlarımız, tüm çalışanlarımız cezalandırılmayı hak etmemektedir. O yüzden bu hukuksuz ve antidemokratik soruşturmalar derhal durdurulmalı, çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir. Yapılan kesintiler derhal iade edilmelidir. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi olarak ASM çalışanlarının haklı taleplerini destekliyoruz. Sağlık Yönetimini bu baskıcı anlayıştan vazgeçmeye davet ediyoruz. Hastanelerin onlarca sorunu varken, yurttaşlarımız randevu bulamıyorken, ilaca ulaşamıyorken, hekimler birer ikişer istifa ediyorken birde sağlık emekçilerini cezalandırmaya çalışmak akla ziyan bir durumdur."

ANKA / Yerel