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Eskişehir’de çocuk evleri sitesi sakinlerinden anlamlı aşure etkinliği

Eskişehir’de çocuk evleri sitesi sakinlerinden anlamlı aşure etkinliği
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Aile ve sosyal hizmetlere bağlı çocuk evleri sitesi bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Aşure günü dolasıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Aile ve sosyal hizmetlere bağlı çocuk evleri sitesi bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Aşure günü dolasıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çocuklar kurum bünyesindeki yemek atölyesinde kendileri aşure hazırladı. Hazırladıkları aşureleri İl müdürü Orhan Bayrak ve müdürlük personellerine ikram etti.

Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, kurum içerisinde düzenlenen yemek atölyesinde bir araya gelerek Aşure Günü'ne özel hazırlık yaptı. Usta öğreticilerin gözetiminde malzemeleri titizlikle hazırlayan çocuklar, bereketi ve paylaşmayı simgeleyen geleneksel aşureyi kendi elleriyle pişirdi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından minikler, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kendi emekleriyle yaptıkları aşureleri İl Müdürü Orhan Bayrak'a ve kurum personeline ikram eden çocukların yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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