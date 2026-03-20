Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde görevli bir asker, komutanı tarafından annesiyle görüştürüldü. Oğlunun sesini duyan anne sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla komutanının bir askeri telefondan görüştürdüğü annesi sevincinden ağladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli hava üslerinden biri olan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Ramazan Bayramı'nın ilk ışıkları vatan nöbetiyle karşılandı. 7 gün 24 saat esasına göre 'Gök Vatan'ın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda birlik komutanlarıyla bayramlaştı. Nöbet kulesinde gözü ufukta, eli tetikte olan bir askere ise komutanından anlamlı bir sürpriz geldi. Birliği denetleyen komutanı, görev başındaki askeri cep telefonundan annesiyle görüştürdü. Hattın ucunda oğlunun sesini duyan anne, sevincinden ağladı. Duygu dolu anlar yaşayan Mehmetçik, telefon görüşmesi sonrası görevine devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
