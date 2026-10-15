Erzurum'u temsil eden Bilirdönmez, Ahi Sancağı Plaketi'ni Vali Baruş'a takdim etti

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Genç ahiler buluşuyor programında Erzurum'u temsil eden Yiğit Bilirdönmez, ahi sancağı plaketini Vali Aydın Baruş'a takdim etti.

15-20 Eylül Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen "Genç Ahiler Buluşuyor" programında Erzurum'u temsil eden Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Bilirdönmez, Erzurum Valisi Sayın Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kırşehir Valiliği tarafından gönderilen "Ahi Sancağı Plaketi", Yiğit Bilirdönmez tarafından Vali Aydın Baruş'a takdim edildi.

Ziyarette Ahilik kültürünün tarihi ve toplumsal önemine değinen Vali Aydın Baruş, Ahiliğin birlik, beraberlik, dayanışma, dürüstlük ve güzel ahlak gibi temel değerleri bünyesinde barındıran köklü bir medeniyet mirası olduğunu ifade etti. Bu değerlerin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Vali Baruş, mesleki dayanışma anlayışının ve ahlaki değerlerin gelecek kuşaklara taşınmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Genç gönüllü Yiğit Bilirdönmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, kendisine teşekkür ederek eğitim hayatında ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Yiğit Bilirdönmez'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay da eşlik etti.

Ahilik kültürünün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen program, köklü değerlerimizin gelecek nesillere taşınması açısından anlamlı bir buluşma oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı