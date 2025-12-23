Erzurum Tarih Başkanı Özdem Özden: 'Sarıkamış bir yiğitlik destanıdır'

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, Sarıkamış'ın vatanları için donarak can veren binlerce askerimizin şehadete erdiği bir yiğitlik destanı olduğunu söyledi. Başkan Özden, "Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi, ' Sarıkamış Harekatı'dır" dedi.

Mehmetçiğin, zorlu iklim ve arazi koşullarında, cesaret ve kararlılıkla hareketi zorlu hava koşullara rağmen üstün cesaretle yürüttüğünü ifade eden Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesinde 22 Aralık 1914 - 05 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren binlerce askerimizin şehadete erdiği bir yiğitlik destanıdır. Mehmetçik, zorlu iklim ve arazi koşullarında, cesaret ve kararlılıkla hareket ederek hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı kendilerini siper etmiştir. Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçiğin bu acı destanı bir fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar, birlik ve kardeşlik dersidir.

"Türk ordusu Rus ordusuna karşı başarılı mücadeleler vermiştir"

Kafkas Cephesinin en önemli harekatı olan Sarıkamış Harekatı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kaybedilen toprakları geri almak ve Rusların Doğu Anadolu'yu işgalini engellemek için yapılmıştır. Kafkas Cephesi genellikle Türk ordusunun başarısız olduğu ve ağır kayıplar verdiği Sarıkamış Harekatı ile hatırlanır, Sarıkamış Bir Yiğitlik Destanıdır.

"Sarıkamış Harekatı en büyük kara harekatı olarak tarihe geçmiştir"

Kafkas Cephesinde Kasım ayında yapılan Köprüköy ve Azap muharebelerinde Türk ordusu Rus ordusuna karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Buna rağmen harekatın başarısız olmasına sebep olan birkaç neden vardır. 22 Aralık 1914'te başlayan harekatın planlandığı gibi gitmemesinin en önemli nedenlerinden biri Türk askerinin hazırlıklı olmadığı sert kış şartlarıdır. -40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı Türk Ordusunun ağır kayıplar vermesine sebep olmuştur. Türk askerinin inançla, azimle, bıkmadan ve usanmadan mücadeleye devam etmesi büyük ümitlerle girişilen harekatın başarılı olmasına yetmemiştir. Sarıkamış'ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit verdik. Donarak şehit olan 60 bin askerimiz 1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katılmışlardı. Milletimizin değişmez karakteri olan bağımsızlık ve özgürlük için canlarını feda ettiler.

'Mübarek Şehitlerimizin ölümsüzlük destanıdır.'

Sarıkamış Harekatı, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olarak tarihe geçmiştir. Bu harekat bizlere Mehmetçiğin vatanı için her şartta gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. 22 Aralık 1914 yılında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı, aynı zamanda vatan, millet, bayrak ve hürriyet gibi kutsal değerler uğruna vazifeye koşan Mübarek Şehitlerimizin ölümsüzlük destanıdır.

Mehmetçik, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda; canını dişine takıp imanla, inançla, azimle, yılmadan karlı dağları aşmak için mücadele etmişse de çok hazindir ki; kar, soğuk ve fırtına geçit vermemiş, düşmanla karşı karşıya gelemeden 60 bini donarak olmak üzere 78 bin Mehmetçiğimiz Allahuekber Dağları'nda şehit olmuştur.

Zorlu iklim ve arazi şartları sebebiyle düşmandan daha çok kayıp verdiğimiz bu amansız mücadelede; Mehmetçik, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiştir. Büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmemiştir. Bugün bu kahramanların hatırası, her Türk vatandaşının yüreğinde bir gurur kaynağı olarak yaşamaktadır. Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün de bizler bu fedakarlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içinde vatan uğruna her durumda çalışmak zorundayız.

Geleceğimizi inşa edecek gençlerimze, Sarıkamış ruhu işlenmeli, onlara bu şuuru vermeliyiz. Zira dün olduğu gibi bugün de yarın da bizi istiklalimizden ve istikbalimizden mahrum etmeye çalışacak dahili ve harici düşmanlarımız hep olacaktır. Onlara karşı mücadele etmenin en güçlü ve etkileyici yolu şan, şeref ve zaferlerle dolu yüce ve şanlı tarihimizin doğru anlatılması olacaktır. Vatanın bağımsızlığı ve milletimizin hürriyeti için canını feda eden bu kahramanları, bizler her zaman saygı, minnet ve dualarla anmaya devam edeceğiz.

Milli Mücadele ruhunu dizeleriyle ölümsüzleştiren, milletimizin derdini iliklerine kadar hissetmiş, vatan sevgisini yüreğine ilmek ilmek işlemiş ve kalemiyle aziz milletimizin umudu olmuş, bağımsızlık mücadelemizin temel taşı, İstiklal Marşı'mızın değerli şairi, fikir ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 89. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet, derecesi ali olsun.

Erzurum Tarih Derneği olarak, Bu vesileyle, Sarıkamış'ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen harekatının kahraman ismi Enver Paşa olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şanlı askerlerimizi, ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, Sarıkamış Harekatı'nın 111'nci yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." - ERZURUM