Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılını Kutladı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Hüseyin Tanfer, mesajında Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde zaferin taşıdığı öneme dikkat çekti.

Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleştirilen bu zafer, Türklerin Anadolu topraklarına kalıcı bir şekilde yerleşmelerinin ve burada büyük bir medeniyet inşa etmelerinin kapılarını aralamıştır. Şanlı ecdadımız tarafından Anadolu'nun bizlere vatan olarak armağan edildiği Malazgirt Zaferi'nin 955. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun, azim ve kararlılığın simgesidir. Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın önderliğinde kazanılan bu zafer, milletimizin tarih sahnesindeki yerini sağlamlaştırmış ve Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecine büyük katkıda bulunmuştur. Ecdadımızın kahramanlık ve fedakarlıkla kazandığı bu zafer, bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bu miras, geçmişten gelen değerlerimizi, kültürel ve tarihi birikimimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğunu üzerimize yüklemektedir. 955 yıl sonra bu zaferimizi kutlarken, ecdadımızdan aldığımız bu mirasla ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonuna uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa etme kararlılığı ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu şanlı zafer sayesinde Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalması sağlanmıştır. Malazgirt, sadece bir zafer değildir; Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacak bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan ve bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ilerlemesinin gururunu yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı ve şerefli zaferimizin 955. yıl dönümünde, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a bu eşsiz zaferlerin komutanlarını; Anadolu'yu vatan kılan Sultan Alparslan'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Allah bu aziz milleti her daim muzaffer eylesin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı