Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın yerine Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici getirildi. Yıldız ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ekici'nin ise resmi yazısının gelmesinin ardından önümüzdeki haftalarda göreve başlaması bekleniyor.

Süleyman Ekici kimdir?

1974 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde doğdu. İlkokulu memleketi Denizli Çal/Akkent kasabasında, ortaokulu ve liseyi ise Denizli İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1998 yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini, 2018 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1998 yılında göreve sınıf öğretmeni olarak başlayan mesleki kariyerini, 2007 yılından itibaren Denizli'de kurum yöneticiliği, şube müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevleriyle devam ettirdi. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen çok sayıda hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak görev aldı. Süleyman Ekici, eğitim yöneticiliği görevlerini sürdürürken yerel projelerin planlanması ve koordinatörlüğü, uluslararası projelerin yürütülmesi ve yaygınlaştırılması süreçlerinde de aktif rol aldı.

2021-2023 yıllarında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yerine getirmiştir.

25.08.2023 tarihinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Süleyman ekici, evli ve 2 çocuk babası. - ERZURUM