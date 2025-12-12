Erzurum'da 'Yerli malı haftası' heyecanı

Erzurum Celal Akın İlkokulu yerli malı haftasında, yurdun yedi bölgesini tanıtan anlamlı bir organizasyona hayat verdi. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'de katıldı. Ekici "Etkinlikte Türk Savunma Sanayinin eserlerini, yurdun 7 bölgesindeki yöresel ürünleri gördük. Gurur duyduk" dedi.

Yurt genelinde 12 - 18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası kutlanıyor. Özellikle okullarda öğrencilere ülkede üretilen ürünler, yöresel lezzetler, günümüzde artık pek tercih edilmeyen ancak asırlardır yaşatılan geleneksel kıyafetler gibi pek çok yerli ürün hakkında bilgi veriliyor. Yıllardır okullarda kutlanan ve artık gelenek haline gelen bu hafta Erzurum'da da unutulmadı. Celal Akın İlkokulu'nda yerli malı haftası organizasyonu yapıldı.

Organizasyona İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'de katıldı. Ekici'yi kapıda Nasrettin hoca kılığına giren ilkokul öğrencisi Selim ve Doğu kültürünü giyindiği kıyafetler ile temsil eden minik Miray karşıladı. Ekici önce minikler ile bu anı ölümsüzleştirmek adına fotoğraf çekildi, daha sonra programın açılışını kurdele kesimi ile yaptı. Açılışta konuşan Milli Eğitim Müdür Ekici en temel vazifelinin öğrencilere milli bilinci aşılamak olduğunu vurgulayarak. "Öğrencilerimize milli bilincini milli ve yerli kavramını, ülkemizde üretilen katma değerleri, farkına vardırabilmek" dedi.

'Eğitim'de motivasyonun önemi'

Öğrencilerin motivasyonun artmasının eğitimde önemli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici çocukların daha önceden geliştirilen ürünleri görüp öğrenip diğer Türk mühendisleri kendilerine rol model alabileceklerini böylelikle hem ufuklarının hem de hayallerinin genişleyebileceğinin altını çizdi. Ekici "öğrencilerimizin farkındalığına ülkemizde üretilen savunmadan havacılığa yerli ve milli ürünleri aşılamalıyız, Türk mühendislerin yaptığı teknolojileri görmeliler, çocuklar kendi kültürlerini de unutmamalı bu tarz etkinlikler eğitimdeki motivasyonunu da arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

'7 bölgeden kültür şöleni'

Açılış konuşmasının ardından Ekici beraberindeki Celal Akın İlkokulu idare ekibi ve öğretmenleri ile adeta okulda festival havası estiren alanı dolaştı. İç Anadolu, Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege. Yurdun tüm bölgelerine etkinlikte yer verilmişti. Kızartmadan haşlamaya el açmasından türlü türlü baklagillere her lezzete stantlarda kendine yer buldu. Sadece şehirlerin gastronomileri değil o bölgenin öne çıkan manevi değerleri de ilkokul öğrencileri ile yeniden hayat buldu.

Miniklerden kimi sazı ile sesi ile yüreklere dokunan Neşat Ertaş'ı canlandırdı, kimi yıllara meydan okuyan fıkraları ile bilinen Nasrettin Hoca oldu. Kimi ise artık sadece bar oyunları ve halk oyunları ile geçmişi günümüzde yaşatan yöresel kıyafetleri sergiledi.

'Kadim şehir Erzurum, Anadolu'nun çatısı, tabusu '

Etkinlikte köklü tarihi ile dikkat çeken Erzurum'a ayrı ve büyük bir alan bırakıldı. Bir tarafında kış turizmin gözdesi oluşuna diğer tarafında ise kadim kültürüne dikkat çekildi. Ehram giyen minik kız kültürü sergilerken kayak takımı giyinen minik kız kentin kış sporlarına dikkat çekti. Stant sadece bununla da sınırlı değildi, göyermiş peynir, cağ kebabı, lor dolması, su böreği, Hınıs fasulyesi gibi daha bir çok lezzeti görenlerin ağzının suyunu akıttı. Diğer bir yandan kentin yün halıları, şark köşesi bar ekibi de yine unutulmamış stanttaki yerini aldı.

Sergi alanını gezen Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Erzurum standına uzun uzun vakit ayırdı. Şark köşesine oturup dinlenen Ekici Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu belirtti. Ekici " Erzurum kadim bir şehir, hem gastronomik kültürü anlamında hem medeniyet değerleri anlamında hem de kültürel değerlerimiz adında kadim bir şehirdeyiz ve Erzurum Anadolu'nun çatısı, kapısı ve Anadolu'nun tapusu" değerlendirmesinde bulundu. Ekici, hafta boyu kentte yerli malı haftalarının kutlamalarının süreceğini belirterek il ve ilçeler dahil 20 okulu ziyaret edeceğini vurguladı.

' Türkiye'nin yerli ve milli gururları"

Etkinlikte Türkiye'nin gururu tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türk Savunma Saniyesine de ayrı bir stant kuruldu. Öğrencilerin kartonlarla hazırladığı, İha, Siha, Akıncı, Bayraktar, Kaan 'da yer verildi. Bu sayede miniklerin hem ülkenin milli gurularını görmeleri hem de ileride bir Türk mühendisi olarak ülkesine hizmet etme hedefi belirlemeleri hedeflendi. - ERZURUM