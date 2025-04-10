Erzurum'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınanın Ardından Kar Yağışı

(ERZURUM) - Erzurum'da kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası kent merkezinde bu defa da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yoğun kar yagığışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Erzurum'da gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşama doğru kara dönüştü.

Yüksek kesimlerde etkisini giderek artıran ve bazen tipi şeklinde yağan kar, park halindeki araçları kapladı.

Bahar heyecanı ile yazlık kıyafet ve ayakkabılarla dısarı çıkanlar, kar yağışına hazırlıksız yakalandıkları için zor anlar yaşadı.