Gece çıkan yangın neredeyse bütün köyü yok etti

Erzurum'un İspir ilçesi Duruköy Mahallesi'nde bir evde çıkan daha sonra bitişiğindeki evlere de sıçrayan yangında 10 ev, 5 ahır ve 3 depo kullanılamaz hale geldi.

EVLER, AHIRLAR VE DEPOLAR KÜLE DÖNDÜ

Erzurum'un İspir ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Duruköy Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın, Büyükşehir ve İspir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Duruköy Mahallesi'nde toplam 10 ev, 5 ahır ve 3 depo kullanılamaz hale geldi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte köydeki yangının verdiği hasar daha net ortaya çıktı. Gecenin geç saatlerinde çıkan yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İspir Belediyesi, AFAD ve diğer ekipler müdahale etti. Ekipler önce söndürme çalışmalarını tamamladı, daha sonra soğutma işlemleri yapıldı.

"ZAYİATIMIZ ÇOK"

Duruköy Muhtarı Cuma Çakır, gece 02.30 sıralarında meydana gelen yangından köy halkının köpeklerin bağrışmalarından dolayı haberdar olduğunu anlattı. Çakır, "Zayiatımız çok. Ama erken haberdar olmamız köyümüzü bir faciadan kurtardı. Köy sakinleri köpeklerin havlamasından tedirgin olarak haberdar olmuş ve bize de öylece haber verdiler. Devletimiz her türlü imkanı seferber etti" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, "Yerinde ve zamanında müdahale ile yangın söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Uzmanlarımız bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlere göre toplam 15, ahır, samanlık ve evde maddi hasar meydana gelmiş durumda. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yangın haberinin alınmasıyla beraber itfaiye ekiplerimiz, İspir Kaymakamlığımız ve İspir Belediyemizin yanı sıra AFAD ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye gelerek çalışmalara katıldılar. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bu tür hadiseler yaşatmasın" diye konuştu.