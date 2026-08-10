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Erdek'te Yaz Turizmi Hareketliliği Sürüyor

Erdek'te Yaz Turizmi Hareketliliği Sürüyor
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'ndaki koylar ve sahiller, çevre illerden gelen tatilcilerle dolup taşıyor. Hafta sonları yoğunluk artarken, doğal güzellikleriyle öne çıkan bölge, okulların açılmasına kısa süre kala da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaz turizmi hareketliliği devam ediyor. Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan koylar ve sahiller, başta Bursa, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere çevre illerden gelen tatilcileri ağırlıyor.

Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Erdek'te yaz sezonu yoğun geçiyor. Kapıdağ Yarımadası boyunca uzanan koylar, denize girmek, dinlenmek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen tatilcilerin tercih ettiği bölgeler arasında bulunuyor.

Yaz tatilini Erdek'te geçiren vatandaşların yanı sıra çevre illerden günübirlik gelen tatilciler de özellikle hafta sonlarında ilçe sahillerinde yoğunluk oluşturuyor. Erdek merkezdeki sahillerin yanı sıra Kapıdağ Yarımadası çevresindeki koylarda da hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Bursa, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illere yakın konumda bulunan Erdek, ulaşım avantajının yanı sıra doğal koyları ve sahilleriyle yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasına da yaklaşık bir ay kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Erdek'te yaz turizmi hareketliliğinin devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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