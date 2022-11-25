Dünyada bu isimden sadece Türkiye'de var! Duyunca siz de şaşırmadan edemeyeceksiniz

Ülkemizde birbirinden farklı isimler var. Ancak Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Enson Çoban'ın ismi sadece onda var. Enson ismini ilk kez duyanlar da büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 'Enson' olan adını duyan şaşırıyor. Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin Türkiye'de benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, inandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını söyledi.

"KOMŞULARIMIZ BU KADAR ÇOCUK YETER ENSON BU OLSUN DEMİŞLER"

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, "Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana 'Enson' adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş" dedi.

"TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ADAŞIM YOK"

Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, "Türkiye'de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep'te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular" diye konuştu.

"YABANCI İSMİ ÇAĞRIŞTIRDIĞI DOĞRU"

Kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban'ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesindeki işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli Salih Gümüş de, "Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor" şeklinde konuştu.