'Üvey oğlum' demedi, engelli oğluna eğitimi için hamallık yaparak evine raylı sistem kurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki gencin hayatı, üvey babasının yaptırdığı raylı asansör sistemiyle bir nebze de olsa kolaylaştı. Hayatını büyük ölçüde yatağa bağlı olarak sürdüren genç, artık okula ve dışarıya daha rahat çıkarılabiliyor. Gündüzleri hamallık akşamları ise üvey oğlunun bakımı üstelen baba, hayata tutunabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Alanya'da yaşayan 18 yaşındaki Tunahan Kaplan, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Tunahan, günlük yaşamının tamamını yatağında geçirirken, haftanın iki günü özel bir okula giderek eğitim alıyor. Tunahan'ın babasının vefat etmesinin ardından annesi Fatma Aktoy (50), Bilal Aktoy (55) ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten sonra Tunahan'ın bakım ve yaşam mücadelesi aile için daha da büyük bir sorumluluk haline geldi. Tunahan'ın evden çıkarılması, özellikle de okula götürülmesi aile için uzun süredir ciddi bir zorluk oluşturuyordu. Yatağa bağımlı olan Tunahan, zaman zaman annesi, zaman zaman da üvey babası Bilal Aktoy tarafından kaldırılarak tekerlekli sandalyeye alınıyor, ancak merdivenler ve fiziksel engeller nedeniyle dışarı çıkmak neredeyse imkansız hale geliyordu.

40 bin TL'ye raylı asansör

Tunahan'ın yaşamına duyarsız ve kayıtsız kalmayan üvey baba, tüm maddi imkanlarını zorlayarak evlerine raylı asansör sistemi yaptırdı. Yaklaşık 40 bin TL'ye mal olan sistem sayesinde Tunahan'ın evden çıkarılması ve okula ulaştırılması artık çok daha kolay hale geldi. Raylı asansör, Tunahan'ın tekerlekli sandalyesiyle güvenli şekilde taşınmasını sağlarken, aileye de büyük bir rahatlama sağladı. Geçimini Alanya Sebze ve Meyve Hali'nde hamallık yaparak sağlayan Bilal Aktoy, ağır şartlarda çalışmasına rağmen Tunahan için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Asgari ücret ile çalışan Aktoy, kazandığı parayla hem evin geçimini sağlıyor hem de Tunahan'ın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Hayatını yatağa mahküm şekilde sürdüren Tunahan Kaplan için raylı asansör, sadece bir teknik sistem değil, aynı zamanda okula gidebilmenin, temiz hava alabilmenin ve sosyal hayattan tamamen kopmamanın da kapısını aralıyor.

Öte yandan gecenin karanlığında evinin geçimi için halin yolunu tutan üvey baba zorlu hayat şartlarına rağmen hem evine hem ise üvey oğlunun bakımını üstlenmek adına yoğun mesai harcıyor. Çevre köylerden gelen sebze ve meyveleri hale indiriyor, ardından ise boş kasaları yerlerini istifliyor. İşin ağırlığına aldırış etmeyen Bilal Aktoy akşam ise evinin yolunu tutuyor.

Yapılan raylı asansör ile Tunahan'ın hayatının daha kolaylaştığını söyleyen anne Fatma Aktoy, "Tunahan'ı engelli okula getirip götürüyoruz. Asansörle indirip çıkarıyoruz. Altını ve yemeğini kendim yapıyorum. Asansörü yapmak eşimin aklına geldi. Tunahan için asansör yaptıralım, yukarı çıkması daha kolay olur dedi. Beton zemin yaptırılsa zor olacağını düşünerek 40 bin TL'ye kendimiz raylı asansör yaptırdık. Bu şekilde daha kolay oldu. Servis geldikten sonra yukarıda bulunan cihazla yukarı çıkarıp okula götürüyorlar" dedi.

Tunahan'ın bakımının zor olduğunu belirten üvey baba, "Asansör sistemi kurdurduk. 40 bin TL masraf ettik. Raylı sistemden eşim düştükten sonra kolu kırıldı. Tunahan'ın bakımını ben üstendim. Eşimin kolu düzelene kadar her gün iş yerinden geldim altları değiştirdim. Zorlukla karşılaşıyoruz. Okul yönetimi Tunahan'ı asansöre aldıktan sonra okul dönüşü tekrardan asansörle indirip yatağına bırakıyor. Tunahan'ın bakımı zor" şeklinde konuştu.

Ayrıca haldeki işin zorluğundan da bahseden Aktoy, "Yıllardır çalışıyorum. Evimin geçimini sağlıyorum. Ağır işlerde çalışıyorum. Buradan gittikten sonra da üvey oğluma bakıyorum. Tunahan'ı kaldırıp yatağa koymak biraz zor oluyor. Buradaki işler de ağır ama katlanıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA