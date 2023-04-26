Elazığlı Sanayi Esnafı: "En Büyük Sıkıntımız Kiraların Artışı. Esnaf Ödeyemiyor"

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı İrfan Sönmez, Elazığ Sanayi Sitesi’nde esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, artan fiyatlardan şikayet ederek, "Sanayi esnafı olarak en büyük sıkıntımız kiraların artışı. Yüzde yüz arttı kiralar. Esnaf ödeyemiyor. İkincisi yer üretemediler. Sıkıştık kaldık içerisinde. Küçük sanayideydik. Orada da burada da aynı sorun var" diye konuştu.

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı İrfan Sönmez, Elazığ Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, artan fiyatlardan şikayet ederek, "Sanayi esnafı olarak en büyük sıkıntımız kiraların artışı. Yüzde yüz arttı kiralar. Esnaf ödeyemiyor. İkincisi yer üretemediler. Sıkıştık kaldık içerisinde. Küçük sanayideydik. Orada da burada da aynı sorun var" diye konuştu.

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı İrfan Sönmez, Elazığ Sanayi Sitesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

"OYUMU KILIÇDAROĞLU'NA VERECEĞİM"

Bir esnaf, "Milletvekilliği için değil, ama cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Mezarlıkta ona yapılan terbiyesizlik için oyumu ona vereceğim. O kesin. Normalde vermiyordum ama o gün o mezarlığın başında yapılan terbiyesizlikten dolayı oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğim" dedi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için destek isteyen Sönmez'e bir esnaf ise, "Allah kuvvetinizi arttırsın. Siz gidin yatın, sıkıntı yok. Seçimde vuracağız. Hiçbir şey olmazsa bu düzen bozulacak" diyerek yanıt verdi.

"BİR ÜLKEYİ BESLEYECEK ŞEHİRDEYİZ AMA GENÇLERİMİZ İŞSİZ"

Elazığ'ın sıkıntılarını anlatan bir vatandaş şunları söyledi:

"Ben kime oy vereceğime henüz karar veremedim ama AK Parti'nin geçen dönemki milletvekillerinden rahatsızlığımdan dolayı onlara oy vermeyeceğim. Geçen 4 milletvekili parmağını dahi kımıldatmadı. Ayıptır... Bu memlekete bir çivi kim çakarsa, o bizim abimiz, kardeşimizdir. Bu memlekete yazıktır. Dünyanın en iyi kromu Elazığ'da çıkıyor. Dünyanın en iyi mermeri Elazığ'da çıkıyor. Ben kullanmam ama dünyanın en iyi şarabı yine Elazığ'dan çıkıyor. Dünyadan bahsediyoruz. Keban Barajı bir ülkeyi besleyecek baraj, o da Elazığ'da. Daha çimento fabrikaları, bakır fabrikası vs. Bir ülkeyi besleyecek bir şehirde yaşıyoruz ama gençlerimiz işsizlikten başka yere gidiyorlar. Ayıptır günahtır."

"KİRALAR YÜZDE YÜZ ARTTI AMA BİZ O KADAR KAZANAMADIK"

Elazığ'da güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu ifade eden bir esnaf, artan fiyatlardan dert yanarak, "Sanayi esnafı olarak en büyük sıkıntımız kiraların artışı. Yüzde yüz arttı kiralar. Esnaf ödeyemiyor. İkincisi yer üretemediler. Sıkıştık kaldık içerisinde. Küçük sanayideydik. Orda da burada da aynı sorun var. En basitinden bu sokaktaki esnaflara sorun. En az yüzde 90, yüzde 100 zam yapıldı. Mal sahiplerine de bir şey diyemiyorum. Mal sahibi de kendine göre haklı ama bizim gelirimiz o kadar artmadı. Yüzde yüz kazanmamaya başladık. Yeni işyeri açamadıkları için sıkıştık kaldık burada, bütün binaların altı doldu. Depremde yıkılanlar oldu. Bu konuda mağduruz" dedi.

Sanayide iş yeri sıkıntısı olduğunu ifade eden bir başka esnaf ise "Sanayide dükkan yok. Sanayide kanal boyunun orayı boydan boya park yaptılar. Parkı da kimse kullanmıyor. Kim kullanacak parkı sanayide. Parkı da Suriyeliler kullanıyor. Her taraf Suriyeli dolu. Suriyeliler yüzünden burada hiçbir şey yapılmıyor. Bize sırayla dükkan yapsalar hiç sorun kalmayacak burada" dedi.

Bir esnaf da "Artık yeter. Esnaf olarak ciddi Elazığ'da sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah Elazığ takım tutar gibi değil de, kendi menfaatine, faydasına, iş görebilecek kişileri seçecek" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARI YILLARDIR ÇÖZÜLMEMİŞ"

İrfan Sönmez, Elazığ'ın sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek şunları söyledi:

"Biz geziyoruz. Bize destek verenlerin dışında da vatandaşların yüzde 15-20'si bize destek ve oy vereceklerini söylüyorlar çünkü biliyorlar ki ben baş eğen bir kişi değilim. Bana tebessüm et diyorlar. Ülke bu haldeyken nasıl yüzümüz gülsün? İnşallah seçilirsek ne baş eğen bir vekil ne de baş eğdiren bir vekil olacağız. Vatandaşlarımızın sorunları yıllardır çözülmemiş."