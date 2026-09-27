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Elazığ'ın tek kadın balık ustası Sena Tunç, işletmesinde sadece kadın çalıştırıyor

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Elazığ'ın tek kadın balık ustası Sena Tunç, işletmesinde sadece kadın çalıştırıyor
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Elazığ'da baba mesleğini sürdüren Sena Tunç, yakınlarının karşı çıkmasına rağmen açtığı balık ekmek işletmesinde günde 6 çeşit balık pişiriyor. Kentin tek kadın balık ustası olan Tunç, işletmesinde yalnızca kadınları çalıştırıyor ve siparişlere zor yetişiyor.

Elazığ'da baba mesleğini sürdürmek isteyen Sena Tunç, yakınlarının yapamazsın dediği balık ekmek dükkanında gelen siparişlere yetişmeye çalışırken aynı zamanda kentin tek kadın balık ustası unvanını taşıyor.

Elazığ'da yaşayan Sena Tunç, baba mesleği olan balıkçılığa küçük yaşta heves saldı. Abisinin balık tezgahı açması ve ablasının da Su Ürünleri Fakültesinde okumasının ardından Tunç, kendi iş yerini açmaya karar verdi. Yakınlarının iş yerini açmadan 'Kadın başına bu işi yapamazsın' demelerine aldırış etmeyen Tunç, Mustafapaşa Mahallesi'nde balık ekmek işletmesini açtı. İlk başlarda balıkların temizliğinden dolayı zorluk çeken Elazığ'ın tek kadın balık ustası, zaman geçtikçe işinin ehli oldu. Balıkları ilk defa kadın ustanın pişirdiğini gören müşteriler ise Tunç ile bol bol fotoğraf çektiriyor. Günlük 6 çeşit balık pişirimi yapan Tunç, müşterilerin isteğine göre de bu rakamı yükseltebiliyor. Siparişlere zor yetişen işletme sahibi Sena Tunç, açtığı işletmede aynı zamanda sadece kadınları çalıştırarak bir farkındalık oluşturuyor.

"Çalışanların hepsi kadın"

İşinin baba mesleği olduğunu aktaran Sena Tunç, "Biz çocukken babamız da bu işi yapardı. Bizlerde heves edip tesislere gitmek isterdik. Nasip oldu kendi yerimizi açabildik. Abimin de Kapalı Çarşı'da canlı balık tezgahı var. Balıklarımı günlük olarak oradan temin ediyorum. Balıklarımın çoğu doğal balıktır. Kendi balığımızı getirerek burada satışa sunuyoruz. Baba mesleğini sürdürüyoruz. Aile olarak baba mesleğini sürdürüyoruz. Buraya gelen vatandaşlardan çok güzel talepler alıyorum. Gerçekten sen mi yapıyorsun, hamsi tava yaparken seyredip fotoğraf çekiyorlar. Burada çalışanların hepsi kadın" dedi.

" Elazığ'da tek kadın balıkçı benim"

Tunç, "Elazığ'da tek kadın balıkçı benim. İlk başlarda balık temizlemek çok zor geliyordu ondan dolayı bir süre alışamadım ama şimdi hepsi çocuk oyuncağı gibi geliyor. Mesleğe başlamadan sen kadın başına bu işi yapamazsın, bu iş senin işin değil, sen işletme sahibi olamazsın diyenler çok oldu ama hepsinin üstesinden geliyorum. Şuan da siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorum. Şuan da sabit olarak 6 çeşit balığım var. Hamsi, istavrit, çupra, levrek, alabalık ve somon satışı yapıyorum. Alabalık ve somon balığı Keban'da üretilen doğal balıklardır. Balık sezonun açılmasıyla vatandaşlar arıyor bana 2 kilo çinekop hazırla dediklerinde hemen abimden temin edebiliyorum. Müşteri ne isterse onu o gün hazırlayabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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