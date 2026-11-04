Elazığ Güneykent'te taş ocakları tepkiye yol açtı, ruhsatlar 2037'ye kadar geçerli

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(ELAZIĞ) - Elazığ'da 2020 depremlerinin ardından kurulan Güneykent Mahallesi'nde taş ocakları ve beton santrallerinin faaliyetleri, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Toz, gürültü ve ağır tonajlı araçların yol açtığı sorunlara dikkati çeken Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş, "Akşam saatlerinde vatandaşlar dışarı çıkamayacak, hatta nefes almakta zorlanacak duruma geliyor" dedi.

Güneykent Mahallesi'nde özellikle 4. ve 6. etapların çevresinde yoğunlaşan taş ocağı faaliyetleri, bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Çalışma saatlerine uyulmadığını, çevreye yayılan tozun yoğunlaştığını ve ağır tonajlı araçların yollarda tahribata neden olduğunu belirten mahalle sakinleri sorunların çözülmesini istiyor.

Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş, mahalledeki yerleşimin ardından taş ocaklarının faaliyetlerinin konut alanlarına yakın noktalarda yoğunlaştığını söyledi. İşletmelerin ruhsatlarına karşı olmadıklarını belirten Karataş, ruhsatların 2037 yılına kadar geçerli olduğunu ifade ederek vatandaşların sağlığının da gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

"VATANDAŞIN SAĞLIĞI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Taş ocaklarının çalışma saatlerine dikkat etmemesi, yolların düzenlenmemesi ve özellikle akşam saatlerinde yoğun toz oluşmasının mahalle sakinlerini mağdur ettiğini belirten Karataş, şöyle konuştu:

"Öncelikle belirtmek isterim ki daha öncesinde bu bölgede şehirleşme yoktu. Güneykent Mahallesi'ndeki şehirleşmenin ardından, 6. etap ve 4. etap olarak adlandırılan bölgelerde taş ocaklarının faaliyetleri yoğunlaştı. Taş ocaklarının çalışma saatlerine dikkat etmemesi, yolların yeterince düzenlenmemesi ve özellikle akşam saatlerinde çevreye yoğun miktarda toz yayılması, bölgede yaşayan vatandaşlar açısından ciddi bir mağduriyet oluşturmaktadır. Akşam saatlerinde vatandaşlar dışarı çıkamayacak, hatta nefes almakta zorlanacak duruma gelmektedir.

Taş ocaklarının ruhsatlarının 2037 yılına kadar geçerli olduğu ifade edilmektedir. Ruhsatlarının bulunmasına elbette karşı değiliz. İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilir ve ekonomik kazanç elde edebilir. Ancak vatandaşın sağlığının ve yaşam kalitesinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz."

"YETKİLİLER AKŞAM SAATLERİNDE GELİP DURUMU YERİNDE GÖRSÜN"

Sorunların özellikle akşam saatlerinde daha belirgin hale geldiğini belirten Karataş, yetkililerin bölgeye gelerek yaşananları yerinde incelemesini istedi. İşletme yetkilileriyle toz ve yol sorunları nedeniyle sık sık karşı karşıya geldiklerini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Her akşam işletme yetkilileriyle yolların ve toz sorunlarının düzeltilmesi konusunda tartışmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden beklentimiz, bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarının çalışma saatlerine ve çevre düzenlemelerine gerekli hassasiyeti göstermelerini sağlamalarıdır.

Yetkililer akşam saatlerinde, özellikle sıcak havalarda, bölgeye gelip durumu yerinde görsünler. Araçların üzerinde oluşan yoğun toz tabakası dahi sorunun boyutunu açıkça göstermektedir. Şehir merkezindeki çimento fabrikasının oluşturduğu tozdan bile daha yoğun bir toz kirliliğiyle karşı karşıya olduğumuzu gözlemliyoruz.

Bölgede yalnızca taş ocakları değil, aynı zamanda beton mikserleri ve beton santrallerinin faaliyetleri de ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bölgede iki veya üç taş ocağı bulunmakta ve bunların yanı sıra beton santrallerinin çalışmaları da çevrede yaşayan vatandaşları olumsuz etkilemektedir."

Mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunlarla ilgili dilekçeler hazırladıklarını ve vatandaşlardan imza topladıklarını belirten Karataş, başvuruların ilgili bakanlıklara ve kurumlara iletileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA