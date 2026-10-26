Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da genç simitçi, KPSS için tezgahına 20 TL'lik not bırakıp sınava girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da genç simitçi, KPSS için tezgahına 20 TL'lik not bırakıp sınava girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da simit satan genç, KPSS Ortaöğretim oturumuna girerken tezgahına 'Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim' notunu bıraktı. Genç, Elazığ halkının ücreti fazlasıyla poşete bıraktığını ve tanıyan tanımayan herkesin kendisine dua ettiğini söyledi.

Elazığ'da simit tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bırakıp KPSS'ye giren Barış Sertkaya, "Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da dün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Sınava girecek olan Elazığ'da simitçilik yapan Barış Sertkaya'da sınava gireceği Elazığ Lisesi'nin yolunu tuttu. Bir süre okul önünde simitlerini satan Barış Sertkaya, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girmişti. Simitçi Sertkaya, o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Simitçi Barış Sertkaya, "Benim orada bırakma amacım, Allah'a emanet ettim. Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı. Herkese teşekkür ederim. Tanıyan veya tanımayan herkes bana dua etmişti. Şuan da simitçilik yapıyorum. Başıma birkaç olay geldiği için şuan da cezaevindeyim. Allah tüm mahkumlara sabır versin. Şuan da izindeyim. Çarşamba günü tekrardan teslim olacağım. İzinlere çıktığım günlerde simit satıyorum. Geçimimi oradan sağlıyorum. Millete mahcup olmamak için mecbur çalışıyorum. Helalinden çalışmak en güzelidir. Biz ailemizden böyle gördük. Haramdan uzaklaşalım. Helal olsun 3 kuruş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 131 sitede yayınlandı.
Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdilerde ne iş yapıyor? İşte yeni mesleği
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı
Sivas'ta diş hekimini görenler şaşırıyor! Eypio'ya benzerliği nedeniyle fotoğraf çektirmek istiyorlar

Ünlü şarkıcının ikizi gibi! Görenler fotoğraf çektirmek istiyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı