Eğitime ve eğitimciye destek veren Başkan Yılmaz'a teşekkür

Eğitime destek veren ve eğitimcinin yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a öğretmenlerden teşekkür geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle; Bandırma, Manyas, Erdek, Marmara ve Gönen'deki öğretmenler ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz şimdi de Edremit İlçesi'nde, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde görev yapan öğretmenler ile bir araya geldi. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) sınavlarının 6 milyon liradan fazla masrafının karşılaması, yeni okulların yapılması, 30'dan fazla okulun onarılması, yüzlerce okulun çevre düzenlemelerinin yapılması, Belediye iştiraki restoranlarda ve otobüslerde ulaşım indirimlerinin yapılmasından dolayı, öğretmenler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı alkış yağmuruna tuttu.

Balıkesir'e ayrı bir değer katan başkan

24 Kasımlar geldiğinde içlerinde biraz burukluk, biraz hüzün ve mazi akıllarına geldiğini söyleyen Memur-Sen Balıkesir İl Başkanı Ercan Kurter "24 Kasım Öğretmenler Günümüze ayrı bir anlam katan, Balıkesir'imiz için de büyük bir değer olan öğretmenlerimizi anlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a hepimizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ederim. Eğitimden sağlığa, tarımdan turizme kadar Balıkesir'imizin her yerine dokunan, her konuda yatırım yapan, Yücel Başkanımız ulaşım konusunda öğretmenlerimiz için büyük kolaylık sağlayan fiyat indirimleri yaptı. Öğretmenler ve sendikam adına kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Binlerce kez teşekkür ediyorum

Çok güzel insanlarla bir arada olduklarını belirten Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Yücel Başkanımıza binlerce defa teşekkür ediyorum. Karesi Belediye Başkanlığı'ndan bugüne; eğitime, eğiticilere ve en önemlisi de eğitim alanlarına vermiş olduğu destekleri çok iyi biliyoruz. Balıkesir merkezde başlatmış olduğu eğitime desteği şu anda 20 ilçede durmadan itiraz etmeden sürdüren bir büyükşehir belediye başkanımız var. Bunu ben belediye başkanı arkadaşı olarak söylemiyorum. Böyle bir belediye başkanımız olduğu için ben kendisine binlerce defa teşekkür ediyorum. Eğitim camiası adına da Allah razı olsun diyorum. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun" dedi.

Başkan Yılmaz'dan BİGEP sınavlarına 6 milyon lira nakit destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ev sahipliğinde bir araya geldiklerini belirten Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Balıkesir'i üçe böldük. Bandırma bölgesindeki öğretmen arkadaşlar ile bir araya geldik. Eğitimin her kademesinde sürekli yanımızda olan bir büyükşehir belediye başkanımız var. 2019 yılında başlayıp 2023 eğitim yılına kadar devam eden ve 2024 yılında da devam edecek olan BİGEP sınavlarına Yücel Başkanımız 6 milyon lira harcamıştır. Bu sadece nakit olarak aktarılan paradır. 2023 yılı içerisinde okulların iyileştirilmesi amacıyla 30'dan fazla okulda büyük onarımlar gerçekleştirdi. Talep ettiğimiz tüm işler erken ya da geç mutlaka karşılanıyor. Eğitime vermiş olduğu destekten dolayı Yücel Yılmaz başkanıma çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Dün Bandırma'da, bugün Edremit'te ve perşembe günüde Balıkesir merkezdeki öğretmeler ile bir araya gelecekleri bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Öğretmenlik; dokunan, ruha işleyen ve bireyin kendisine inen bir meslektir. Hayatta herkesle rekabet yaşabilirsiniz ama iki grup var, asla sizi kıskanmaz ve başarınızla kıvanç duyar bunlar; anne babanız ve değerli öğretmenlerimizdir. Bu iki durum aslında öğretmenlerin ne yaptığını ortaya koyuyor.

Depreme karşı okullarda önlem alıyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak fiziksel ve mekansal birçok değişikliğin şartlar oluştuğunda hemen yapılabildiğini görüyoruz. Bundan üç yıl önce Valimiz bizleri topladı ve toplantıda depreme dayanıklı okullar yapılması gerektiği kararı alındı. İş adamlarımız hayırseverlerimizle beraber depreme dayanıklı olmayan okullarımızın yıkımı gerçekleştirilip yenileri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak da Balıkesir Karesi İlçesi'ndeki Sakarya İlkokulu'nu yıkıp 6 ayda kendi imkanlarımızla yeniden yaptık.

Bugünümüzün mimarı öğretmenlerimiz

Ülkeler yer altı kaynakları sayesinde en gelişmiş ülkeler olsaydı, Afrika en gelişmiş ülke olurdu. Kültür gelenek ve geçmişten buyana var olmayla alakalı gelişmişlik olsaydı bugün dünyanın en gelişmiş ülkesi Mısır olurdu. Dünyanın en zeki insanlarına göre gelişmişlik olsaydı Hindistan en gelişmiş ülke olurdu. En güzel vatandaşına hitap eden ve hak huzur adalet içerisinde yaşayan toplumların eğitimleri kalitelidir. ve eğitime yatırım yapan ülkeler hep daha iyiye gidiyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılına gelinceye kadar tüm kazanımlarımızın menteşesinin öğretmenlerimiz olduğunu düşünüyorum. Kapı büyüktür ama kapıyı ayakta menteşedir" dedi.

Ulaşım indirimlerimiz hayırlı olsun

Başkan Yılmaz, konuşmasının sonunda öğretmenlere yapılan yüzde 76'ya varan ulaşım indirimi ile Belediye iştiraki restoranlarında yapılan yüzde 20 indirimin hayırlı olmasını temenni etti. Programın ardından Başkan Yılmaz, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun bahçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemelerini inceledi. - BALIKESİR