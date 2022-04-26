Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Savran: "Mskü'de İhraç Edilen Akademisyenlerimiz İçin Adalet Hala Tecelli Etmedi"

MUĞLA (ANKA) - ESMA TURAN

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) 29 Nisan 2017'de tarihinde 6 akademisyen üyenin haksız ve hukuksuz yere ihraç edildiğini ve haklarında beraat kararları olmasına rağmen 5 yıldır adaletin tecelli etmediğini söyledi.

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, Muğla'nın merkez Menteşe İlçesi'nde dün akşam saatlerinde; Eğitim-Sen Genel Merkez Yükseköğretim Uzmanı İlker Akcasoy, İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi'nden Doç. Dr. Ümit Akıncı ve Dr. Önder Canveren, İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi'nden Beyzade Sayın ve Eğitim-Sen üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Başkan Savran, son zamanlarda Türkiye'deki üniversitelerin adının skandal haberlerle, hukuksuz uygulamalarla anılmakta olduğunu söyledi. Savran, açıklamasında şöyle konuştu:

"Siyasi iktidarın, YÖK'ün ve üniversite yönetimlerinin keyfi, hukuksuz ve siyasi saiklerle yürüttüğü politikalar neticesinde Türkiye'nin dört yanında üniversitelerin adı skandal haberlerle, haksız ve hukuksuz uygulamalarla anılır oldu. Özellikle 15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK'ler aracılığıyla izlenen ihraç politikası, sadece akademisyenlerin haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılmasına değil, akademinin ve üniversitelerin ciddi biçimde çoraklaşmasına da neden oldu.

"6 AKADEMİSYEN ÜYEMİZ HUKUKSUZ BİÇİMDE İHRAÇ EDİLDİ"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde de 29 Nisan 2017 tarihinde 6 akademisyen üyemiz haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edildi. Anayasa Mahkemesi kararı ortadayken, haklarında verilen beraat kararları açıkken, aradan geçen 5 yılda adalet hala tecelli etmedi. Bir taraftan bunlar yaşanırken, diğer taraftan üniversitemizdeki öğretim elemanlarının, idari ve teknik personelin hakları her geçen gün daha fazla yok sayılıyor. Üniversitemizde yıllarca emek vermiş öğretim elemanları, hak ettikleri kadrolara atanabilmek için yıllarca bekletiliyor. Profesörlüğü hak etmesine rağmen ataması yapılmayan ve kadro verilmeyen doçentler, doçentliği hak etmesine rağmen bırakın Dr. Öğretim üyesi kadrosuna atanmayı hala araştırma görevlisi olarak istihdam edilen akademisyenler bulunuyor. Üniversitelerde hep yok sayılan, düşük ücretle çalışmaya zorlanan idari ve teknik personel ise ayrımcılığa, ötekileştirmeye maruz kaldığı gibi daha fazla angarya ve daha fazla performans baskısı altında çalışmaya zorlanıyor.

"ENGELLERİN KALDIRILMASI YÖNETİMLERİN EN TEMEL SORUMLULUĞUDUR"

Bizler biliyoruz ki üniversiteler toplumlar için hayati kurumlardır. Üniversiteler üniversite olma niteliğini kaybettiğinde bilim, hakikat arayışı, sanat ve felsefe yapılamaz ve toplumsal hayatın yaşamsal ihtiyaçları karşılanamaz. Akademisyenler iş güvencesi olmadan işten atılma kaygısıyla baş başa bırakıldığında ise akademik özgürlük varlık alanı bulamaz! Bu nedenle kamu yararının gereği olarak, yıllarca üniversiteye ve öğrencilere hizmet vermiş akademisyenlerin hak ettikleri kadrolara atanması önündeki engellerin kaldırılması, akademik özgürlüğün hayat bulmasının sağlanması üniversite yönetimlerinin en temel sorumluluğudur.

"BU SORUN SADECE MUĞLA'DA DEĞİL"

Eğitim Sen Muğla Şubesi olarak, bu sorunun sadece ilimiz bünyesinde yaşanmadığını çok iyi biliyoruz. Daha yakın zamanda bir önceki dönem Ankara Üniversiteler Şube Başkanlığı görevini ve Yükseköğretim Büromuz üyeliğini yürütmüş olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Meltem Kayıran hocamız ile Yükseköğretim Büromuz üyesi ve Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Kayhan hocamıza yaşatılanlar ortadadır.

"TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARININ YANINDAYIZ"

Her iki hocamız da yeniden atama kriterlerindeki keyfi ve hukuksuz uygulamaların neticesinde yıllarca emek verdikleri fakültelerinden atılmışlardır. Üstelik yıllarca emek verdikleri fakültelerinde, hak ettikleri kadroya atanmayı yıllardır beklerken bu hukuksuzluğa maruz kalmışlardır. Eğitim Sen Muğla Şube olarak, Doç. Dr. Meltem Kayıran ve Doç. Dr. Aslı Kayhan'ın yalnız olmadığını ve onların nezdinde hak ettikleri kadroları atanmayı bekleyen tüm öğretim elemanlarının yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Üniversitemizdeki akademisyenlerin, idari ve teknik personelin, öğrencilerin yaşadıkları sorunları yakından takip edecek, sendikamızın yükseköğretim alanındaki birikimini kullanarak sorunlarımıza kalıcı çözüm önerileri sunmayı sürdüreceğiz."

Eğitim-Sen üyeleri basın açıklamasının ardından ihraç edilen akademisyen üyeler için bir dakikalık oturma eylemi yaptı.