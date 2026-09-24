Eğitim Sen Kars Şubesi, 11 öğrencinin yaralandığı Turgutlu saldırısını protesto etti

(KARS) - Eğitim Sen Kars Şubesi üyeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde düzenlenen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı protesto etti. Şube Başkanı Hakan Topçu, Milli Eğitim Bakanlığı'na öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliği için önleyici tedbirler alma çağrısında bulundu.

Eğitim Sen Kars Şubesi üyeleri, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğrencileri hedef alan silahlı saldırının ardından Valilik Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Şube Başkanı Hakan Topçu, okullardaki şiddetin yalnızca bir asayiş sorunu olarak ele alınamayacağını söyledi.

Topçu şunları söyledi:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, sabah saatlerinde öğrencileri hedef alan silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştır. Okullarda her geçen gün tırmanan şiddet olayları ve öğrencilerin yaşam hakkını tehdit eden saldırılar, artık münferit vakalarla geçiştirilebilecek basit bir asayiş sorunu olarak görülemez. Okullarda yaşananlar; eğitim sistemimizin içine sürüklendiği yapısal krizin, derinleşen toplumsal şiddet ikliminin ve öğrencilerin can güvenliğini yok sayan ihmaller zincirinin doğrudan bir sonucudur.

Milli Eğitim Bakanlığı, bütün enerjisini ve mesaisini 'önlük' gibi şekilci dayatmalarla, öğretmenlerin giyim kuşamıyla veya mevzuatın etrafından dolanan yüzeysel düzenlemelerle harcamaktan derhal vazgeçmelidir. Okullarda ve okul çevrelerinde öğrenciler saldırıların hedefi olurken, eğitim emekçileri her gün şiddet riskiyle yüz yüze çalışırken, Bakanlığın eğitimin asıl ve hayati sorunu olan 'güvenli okul, güvenli gelecek' talebini görmezden gelmesi ve kamuoyunu tamamen şekilci meselelerle meşgul etmesi kabul edilemez."

"ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU MEKANİZMALAR GÜÇLENDİRİLMELİ"

Okullarda psikolojik danışman, rehber öğretmen ve sosyal hizmet uzmanlarının görevlendirilmesini isteyen Topçu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Okulları aşırı güvenlikçi denetim alanlarına dönüştüren, eğitim kurumlarının toplumsal ve demokratik dokusunu zedeleyen ve öğrencileri potansiyel birer 'suç öznesi' olarak gören yaklaşımlar çözümsüzlüğü daha da derinleştirmektedir. Bu doğrultuda kalıcı çözüm, okulları sadece güvenlikçi bir anlayışa teslim etmekte değil; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmetleri ile sosyal hizmet uzmanlarını eğitim sürecinin tam merkezine koymakta yatmaktadır. Okullarda psikolojik danışman, rehber öğretmen ve sosyal hizmet uzmanlarının görevlendirilmesi sıradan kontenjan hesaplarına ya da masa başında belirlenen sayılara göre değil; her okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik koşulları, öğrencilerin ihtiyaçları ve somut riskler dikkate alınarak planlanmalıdır. MEB, eğitim ortamlarında yaşanan sorunlara şekilci ve polisiye yöntemlerle yaklaşmaktan vazgeçmeli; önleyici, koruyucu, pedagojik ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmelidir.

Eğitim sisteminin uzun süredir devam eden temel sorunlarından biri olan kalabalık sınıf mevcutları derhal azaltılmalı, öğrenciler ve eğitim emekçileri açısından daha sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları oluşturulmalıdır."

Topçu, Bakanlığın "güçlü pedagojik bağların kurulduğu nitelikli ve demokratik okul iklimi" için adım atmasını ve yeni saldırıları önleyecek tedbirleri gecikmeden uygulamasını istedi.

Kaynak: ANKA