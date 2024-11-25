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Ege Üniversitesi TEKNOFEST Akdeniz'den Ödüllerle Döndü

Ege Üniversitesi TEKNOFEST Akdeniz'den Ödüllerle Döndü
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Ege Skyblue Takımı, TEKNOFEST Akdeniz'de 'En İyi Sunum' ve Türkiye ikinciliği ödüllerini kazanarak, Ege Üniversitesini başarıyla temsil etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, takımı tebrik etti.

Ege Üniversitesi, Türkiye'den ve dünyadan havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının buluştuğu TEKNOFEST Akdeniz'den ödüllerle döndü. Ege Üniversitesinin akademik paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde, Ege Skyblue Takımı "Jet Motor Tasarımı" yarışmasında hem "En İyi Sunum" ödülüne hem de Türkiye ikinciliği ödülüne layık görüldü.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Skyblue Takımını makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla milyonları bir araya getiren TEKNOFEST 2024 takım yarışmalarında, Ege Üniversitesinin bilim ve teknoloji ekipleri inovatif ve yenilikçi projeleri ile ödülleri topladılar. Tam kurumsal akreditasyona sahip, öğrenci odaklı öncü araştırma üniversitemizin bilim ve teknoloji takımları aldıkları ödüllerle markamıza katkı sundular. Festivalde, Ege Skyblue Takımımız 'En iyi Sunum' ve ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna nitelikli katkı sunan takımımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"10 ay süren çabamız meyvesini verdi

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi ve Ege Skyblue Takım Kaptanı Ferit Yuzgyur ise "TEKNOFEST Akdeniz 2024 kapsamında Ege Skyblue Jet Motor Takımımız En iyi Sunum ödülünün ardından ikincilik ödülünün de sahibi oldu. TEKNOFEST Antalya'da yarışan ve burada TEI mühendisleri tarafından en iyi sunum ödülü ile ödüllendirilen Ege Skyblue Jet Motor takımı, Adana'dan da eli boş dönmeyerek ikincilik ödülünü üniversitemize getirdi. TEI tarafından düzenlenen Jet Motor Tasarım yarışmasında Düşük Baypaslı Turbofan Modülü tasarlama görevini yerine getiren Ege Skyblue Jet Motor takımımızın yaklaşık 10 ay süren çabaları sonunda meyvelerini verdi" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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