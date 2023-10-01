Efeler'in edebiyat bayramı üçüncü gününde

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayata geçirdiği projeler ile kentte ilklere imza atmayı sürdürüyor. Şehrin ruhuna edebiyatın ayrıcalıklı dünyası ile dokunan 1.Efeler Kitap Günleri, vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.

Ülke genelinden 90 yayınevi ve farklı alanlardan 100 yazarın katılımıyla 10 gün sürecek edebiyat yolcuğu, fuarın 3'üncü günü ile devam etti. Birbirinden kıymetli yazarların okurlarına imza dağıttığı edebiyat festivalinde, Haydar Ergülen, Ceyhun İrgil, Suat Suna ve Metin Uca gibi usta isimler farklı konularda gerçekleştirdikleri söyleşilerde katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nın eşsiz doğası ile kitapların ayrıcalıklı dünyasının buluştuğu Pazar gününde şu etkinlikler yer aldı.

Üçüncü gün, saat 10.00'da kitap stantlarının ziyarete açılmasıyla başladı. 13.00-18.00 arası 5 saat süren imza dağıtımında; Haydar Ergülen, Metin Uca, Suat Suna, Ceyhun İrgil, Ahmet Telli ve Özlem Şahin gibi isimlerin de aralarında yer aldığı 19 yazar, okurlarına imza dağıttı ve fotoğraf çekildi.

Türk şiirinin önemli temsilcileri arasında yer alan Haydar Ergülen, okurlarıyla saat 14.00'te düzenlenen "Şiirle Düşünmek" isimli söyleşide buluştu. Şiirin insan doğasıyla olan uyumundan bahseden Ergülen, "Roman ve öyküler insana daha uzaktır. Şiir, insan ile iç içedir. Şiir, diğer türlere göre daha az okunur fakat en az onlar kadar hatta daha fazla insanın özündedir. Sadece yazan değil okuyan da şairdir. Benim şiirlerim okuyanlarındır" dedi.

Günün 2'nci söyleşisinde konuşmacı koltuğunda yer alan doktor, siyasetçi ve yazar Ceyhun İrgil, sözlerine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederek başladı. İrgil, "Kitaplarla yazarın buluşması çok önemli. Bu konuda en çok çaba gösteren kurumlardan biri Efeler Belediyesi. Bu yüzden Başkan Atay ve ekibine teşekkür ederim" dedi. İrgil daha sonra, "Babalar ve Çocuklar- Genç Cumhuriyet'in Vicdan Serüveni" isimli kitabının konusunu anlattı. İrgil, Milli Mücadele Dönemi'ne karşı tavır sergileyen isimlerin yaşamlarından kesitler sundu ve bu kişilerin daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimiyle affedildiğini söyledi. İrgil, "Milli Mücadele'ye karşı olanların ailesinden olanlar ilerleyen yıllarda çok önemli görevlere getirildi. Kimseye, senin ailen bu ülkeye düşmanlık etti denmeden sadece liyakat ön planda tutuldu. Mustafa Kemal çok barışçıl bir liderdi" diye konuştu.

Sanatçı Suat Suna ise 16.00'da düzenlediği "Müzik ve Edebiyat" isimli söyleşide fuar konukları ile buluştu. 10 gün boyunca sürecek olan fuarın uzunluğuna dikkat çeken Suna, "Ülke genelinde kitap fuarlarına katılıyoruz. Bu kadar uzun süren kitap fuarına tanıklık etmedim. Edebiyata verdiği kıymet nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı kutlarım. Sonraki döneminde de bu güzel organizasyonları devam ettirmesini diliyorum." Müzik ve yazarlık serüveninden bahseden Suna, "Kitap yazmak için önce okumak gerek. Okuduklarımızı da özümsemeliyiz. Hangi konuda yazılacağına karar verilmeli ve bilgi ve donanım duygularla birleştirilmeli" dedi. Yazarlığa nasıl başladığını da ziyaretçilere anlatan Suna, "Ortaokulda şiirler yazıyordum. Bu durum öğretmenlerimin de dikkatini çekiyordu. Daha sonra onların tavsiyesi ile liseler arası şarkı sözleri yazma yarışmalarına katıldım" ifadelerini kullandı. 'İhanet' ismini verdiği yeni romanı hakkında da açıklamalarda bulunan Suna, "Maceralı bir roman. Oldukça sürükleyici. Kendim de bu tarz romanları okumayı seviyorum. Her sayfada bir sonraki sayfaya merak uyandırmalı romanlar. İhanet de böyle bir roman. Okumanızı tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Metin Uca ile Atatürk'ün izinde, Geçmişten Geleceğe" isimli söyleşide Efeler halkı ile bir araya gelen gazeteci-yazar ve sunucu Metin Uca, Kitap Kafelere övgüde bulundu. Uca, "300 bin nüfuslu bir ilçede 12 Kitap Kafe var. Bu muhteşem bir şey. Kitap okumanın insanlara çok önemli yeni bakış açıları kazandırdığı kanısındayım" dedi. Kitapların insanlara hayaller aşıladığını belirten Uca, "Benim hayatımı sinema ya da televizyon değil kitaplar yönlendirdi. Teknoloji gelişmiş olsa dahi kitabın yerini hiçbir şey tutmuyor. Görüyorsunuz yapay zeka robotları, kendisine sorulan sorulara ne kadar komik cevaplar veriyor. Tabii ki teknoloji geliştikçe bu cevaplar düzelecek fakat kitabın yerini yine de alamayacak. Ben dijitalleşme konusunda basılı kitaptan yanayım. Kitabı sayfasına dokunarak ve kokusunu içime çekerek okumaktan yanayım" diye konuştu. Uca, "Okuyan, risk alan, parçaları birleştiren ve zarafeti koruyan insanlar geleceği inşa ediyor. Bunlardan biri Mustafa Kemal Atatürk'tü. Cephaneye giden sandıkların içinde silahlarla birlikte Çalıkuşu romanı da vardı" sözleriyle okumanın öneminden söz etti.

Söyleşilerin ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yazarlara çiçekler takdim etti. 1.Efeler Kitap Günleri, 8 Ekim Pazar gününe kadar Pınarbaşı Mesire Alanı'nda devam edecek.