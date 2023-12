Efeler'de 14'üncü Kitap Kafe düzenlenen tören ile açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projelerden olan Kitap Kafeler'in 14'üncüsü Ovaeymir Mahallesi'nde hizmete sundu.

Ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayan Kitap Kafelerin sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Efeler'in bilgi yuvaları; ders çalışmaya elverişli ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları, güler yüzlü çalışanları ve ücretsiz ikramlarıyla yoğun ilgi görüyor. Bu hizmeti ilçenin her mahallesine yaymayı hedefleyen Başkan Atay, ayrıcalıklı mekanların sayısını günden güne artırıyor. Kitap Kafelerin 14'üncüsü Oveymir Mahallesi, İsmet Sezgin Bulvarı'nda gerçekleştirilen törenle açıldı.

Yazar Işıl Madak'ın konuk olduğu açılışa; kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve sendikaların temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahallesinde açılan 14. Kitap Kafe için duyduğunu memnuniyeti dile getiren Ovaeymir Mahallesi Muhtarı Lokman Karakaş, "Efeler Belediyesi'nin hizmetlerinin başında gelen ve benim için en önemlisi olan kitap kafelerin mahallemizde açılmasından dolayı çok mutluyuz. Selahattin Eyyubi'nin dediği gibi 'Okumadan birbirimizi anlayamayız' birbirimizi anlayabilmemiz için okumamız lazım. Gerçekten de okumak, çağdaş bir yaşam sürmek için lazım. Çocuklarımıza çevremize okumayı kesinlikle tavsiye etmemiz lazım. Birbirimizi anlamamız, sevebilmemiz için kesinlikle okumamız lazım. 14. Kitap Kafe'yi hizmete açan başta Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay olmak üzere kıymetli müdürlerim ve belediye ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyorum.

Efeler Belediyesi'nin 14. Kitap Kafe açılışına konuk olan yazar Işıl Madak, "Bu hizmetten dolayı gerçekten çok heyecanlandım, özellikle gençler adına çok heyecanlandım. İzmir'den geliyorum buraya. İnanılmaz güzel işler yapılıyor Efeler'de, bunu gördüm. Sadece kitap kafe açılışı değil, İzmirli olarak kıskandım burayı. Harika işler, başkanımıza da çok teşekkür ediyorum, bu güzel hizmetlerin devamını diliyorum. Burada 'Anlamsızlık Saati' kitabının yazarı olarak bulunuyorum ama bu kadar anlamlı işlerin yapıldığı yerde galiba gençler çok daha güzel günlere uyanacak. Ümidimiz onlar. Açılışta bulunan, buraya gelen, kitaba, edebiyata ve sanata değer veren herkese sonsuz teşekkürler. Kitaplarda buluşalım" diye konuştu.

Geçen hafta yapılması planlanan açılışın olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Çocuklarımız geçen haftadan beri bir endişe yaşamışlar 'acaba açılmayacak mı?' diye. Hayır, sizin için her şeyi yapacağım. Bugün hava çok güzel, sizler; Ovaeymirliler, çocuklar, kadınlar çok güzelsiniz. Hepinizi en içten duygularımla saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

14. Kitap Kafe'nin açılışıyla birlikte bir sözünü daha yerine getirmenin onur, gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Atay, "Ne söz verdiysek hepsini yerine getireceğiz hiç endişe etmeyin. Buna hiç kimse engel olamayacak. Hani birileri belirleyiciymiş gibi davranıyor ya hiç merak etmeyin, onların dediği olmayacak, Efeler halkının dediği olacak" sözleriyle Efeler'de hizmet döneminin devam edeceğine vurgu yaptı.

Eğitimden eşit yararlanma hakkının anayasal bir hak olduğunu ve Ovaeymir Mahallesi'nde yaşayan çocukların da bu fırsat eşitliğinden yararlanmalarını önemsediklerini, bu düşünceyle belediyecilik anlayışlarını belirlediklerini söyleyen Atay, "Bu çocuklarımızın da bir şansa ihtiyacı var. O şansı buraya getirmek istedik. ve ilk defa Efeler'de online eğitim sistemini gerçekleştirirken, Efeler Belediyesi'ne ait olan binada bilgisayarlı okuma yerleri açmıştık. Bugün 14. Kitap Kafe ile ikincisini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Ovaeymir Mahallesi ile Osman Yozgatlı Mahallesi'nin arasında yer alan bir arazi de yeni bir kitap kafe ve hanımevi açılacağının müjdesini de veren Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Temelini 2 ay içinde atacağız. Efeler için çok şeyler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yeni projelerimizi de bir ay sonra Efeler halkı ile paylaşacağız" dedi.

Başkan Atay, konuşmasının devamında Efeler Belediyesi'nin projeleriyle ilçede gerçekleşen olumlu dönüşümden bahsederek şu sözlere yer verdi;

"Düşünün biz geldiğimizde Efeler Belediyesi'nin hiç gündüz bakımevi yoktu, bugün 5 tane var. Okuma salonları yoktu. Yalnızca bir il kütüphanesi var, o da sadece 40 kişilik kapasitesi ile saat 17.00'ye kadar açık. Ama bugün 14. Kitap Kafe'yi açıyoruz. 31 Mart'taki seçime kadar 19 Kitap Kafe açacağız. Avrupa'nın en büyük İkinci açık hava matematik ve bilim parkını açtık. Göreve geldiğimiz ilk zamanlarda meclis üyelerimizi Eskişehir'e gönderdik, modern bir kent nasıl oluşturulur örnek almaya çalıştık. Bu doğrultuda hizmetlerimizi hayata geçirdik. Artık Eskişehirliler Efeler'e gelmeye buradaki hizmetleri incelemeye başladı. 'Efeler'i marka kent yapacağız' dedik. Bu sözümüzün arkasındayız. Bir otel açtık, gören arkadaşlarımız görmeyenlere anlatmıştır. Büyük bir beğeni ile orada hizmet etmeye devam ediyoruz. Fabrika açtık. Üretim olmadan hiçbir ülkenin kalkınamayacağını düşünen bir belediyecilik anlayışımız var. O nedenle üretim yapmamız gerekiyor. Üreterek kalkınmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye'de en çok Efeler'de üretilen enginarın konserve fabrikasını açtık. Kestane en çok Aydın ilinde üretiliyor ama kime sorsanız Bursa derler. Çünkü burada sanayisi yoktu. Onun sanayisini gerçekleştirdik. 55 kadınımızın çalıştığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamız Efeler halkımıza hayırlı oldu. Orada yalnız kadınlarımız çalışıyor, pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz. Bir fabrika daha yapacağız yine sadece kadınlarımız çalışacak. Kitap kafeler, psikososyal danışma merkezleri, hanımevleri, bütün bunlar çocuklarımız ve kadınlarımız için. ve bu ülkeyi gelecekte bu çocuklar idare edecek. Bizi, onlar yönetecek. Onların bilgili olması lazım, bilgiye ulaşabilecekleri ortam oluşturmamız gerekiyor. Bu kitap kafelerle çocuklarımızın bilgiyle buluşmalarını sağlıyor, onların bilgili ve sağlıklı düşünen yurttaşlar olmasına katkı sunuyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. 14. Kitap Kafe'miz hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, yazar Işıl Madak ve açılışa katılan konuklar kırmızı kurdeleyi keserek 14. Kitap Kafe'yi hizmete açtı. - AYDIN