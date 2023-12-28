Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan Yeni Yıl Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Her yeni yılın yeni umutlar barındırdığını ifade eden Başkan Atay, "Bütün enerjimizi, emeğimizi, zamanımızı umudumuzu büyütmek, hayallerimizi gerçeğe dönüştürebilmek için harcarız. Çalıştıkça umut tohumlarının yeşerdiğini görür, daha çok motive olur, daha fazla emek harcarız. Zamanla tek başımıza çıktığımızı sandığımız yolda umudumuzu, hayalimizi paylaşan, birlikte yürümek isteyen yol arkadaşları ediniriz. Durmaksızın ilerleyen zaman; yolumuz ve yöntemimiz doğruysa bizi hayallerimize taşıma aracı haline gelir" dedi.

Göreve başladığı 2019 yılından itibaren kenti, dayanışmanın gücü ve bilimin rehberliğinde projelerle süslediğini belirten Atay konuşmasının devamında şunları söyledi,

"Yaklaşık olarak beş yıl önce, Efeler'i daha büyük bir umut haline getirmek, "Marka Kent" yapabilmek için bana eşlik eden yol arkadaşlarımla böylesi bir yolculuğa çıktık. Hayalimiz bu güzel ilçeyi, umudun kendisi yapmaktı. Fırsat eşitliği içinde geleceğe hazırlanan öğrencinin, evini geçindirme mücadelesine omuz vermek isteyen kadının, engelleri kabul etmeyen özel bireylerin, güzel doğasına sahip çıkmak için hayattaki tüm tahribata direnen çiftçinin, insanına imkan tanımak, istihdam sağlamak, üretip kazanmak ve kazancını adilce paylaşmak isteyen girişimcinin, bilimin gerçek yol gösterici ışığı altında hayatımızı kolaylaştıran eğitimcinin, bilim insanının, üzerlerine titredikleri çocukları için imkanları dahilinde her şeyin en iyisini yapmak isteyen anne-babaların, toplumun merkezinde yer alamamış, geri planda kalmış ama burada kendisine zengin dünyalar oluşturmuş ötekilerin, sanatçıların, sporcuların, canların, can dostlarımızın. Hayatı paylaştığımız herkesin umudu yapmak istedik Efeler'i. Çalışma arkadaşlarımız, çocuklar, gençler, kadınlar, üretenler, paylaşanlar, sanatçılar, bilim insanları, toprağını sevenler, ona borcunu ödemek isteyenler, kısacası herkes bu umuda sahip çıktı. 2023 yılında yaşadığımız büyük felaketten sonra Efeler halkı ile el ele verip deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Bilgi yuvalarımız Kitap Kafelere yenilerini ekledik. Sayılarını 8'den 14'e çıkardık. İki yeni Hanımevini daha hizmete soktuk, sayılarını 6 yaptık. Bir Çocuk-Aile-Kadın Psiko-Sosyal Destek Merkezimizin daha açılışını gerçekleştirerek sayılarını 3'e, İki Gündüz Bakımevimizin açılışını daha gerçekleştirerek sayılarını 5'e yükselttik. Efeler Gastronomi Festivali'mizin 2'ncisini düzenleyerek lezzetlerimizi tanıttık. 10 gün süren Efeler Kitap Günleri'mizin ilkini gerçekleştirerek 100'e yakın yazar, 90'a yakın yayınevini Efeler'imizde misafir ettik. Yine ilçemiz için bir ilk olan Altan Erkekli Film Günleri'mizi hayata geçirdik. Usta oyuncular ve Şehir Tiyatrosu ekibimizin katkılarıyla çektiğimiz Efeler'in Efesi filmi ile yaptığımız projeleri ölümsüzleştirdik. İmamköy Mahallemizde, eşsiz bir manzara içindeki Doğa Otel ve Restaurant'ımızı açtık. Aydın'ımızın kurtuluşunun yıl dönümü olan 7 Eylül'de 'Efeler Tarih Evi'nin, 'Kuva-yi Milliye Müzesi'nin ve Cumhuriyet'imizin 100. Yılına özel '100. Yıl Anıtı'mızın açılışını gerçekleştirdik. Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Park'ımızda binlerce öğrenciyi ve birbirinden kıymetli öğretmenlerini ağırladık. Yeni parklar ve tiyatro, konferans, sergi, panel, konser gibi sanat etkinlikleri ile kent hayatımızı daha renkli hale getirdik. Sayılar, bir ölçü, bir kıyas aracı sadece. Asıl büyüklük bu şehrin ruhuna katmak istediklerimizden, hayallerimizden, umutlarımızdan, tecrübelerimizden kaynaklanıyor. Hizmetlerimiz sadece tek bir çocuğun, kadının, öğrencinin, çalışanın, kısacası tek bir ferdin hayatına olumlu olarak dokunmuşsa eğer bunun dahi nasıl büyük bir sevinç çarpanı oluşturarak toplumun tamamına pozitif etkide bulunduğunu biliyor ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılını da 'marka kent Efeler'e hizmet için fırsat bilecek ve en iyi şekilde değerlendireceğiz. Önümüzdeki yılda da halkımızla birlikte çalışacak, üretecek ve paylaşacağız. Tüm güzelliklerin en iyisine layık olan insanlığın, milletimizin ve Efeler ailemizin yeni yılını kutluyor; sevgi, barış, mutluluk ve umut dolu bir yıl diliyorum." - AYDIN