Edirne Ziraat Mühendisleri Odası: "Buğdayda Başlangıç Fiyatının En Az 8-8,40 Lira Düzeyinde Olması Gerekmektedir" - Haberler

GÖKHAN TUZLADAN

Edirne Ziraat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, yaklaşan hasat dönemi öncesinde buğday taban fiyatının açıklanması gerektiğine dikkat çekti. Yanılmaz, "Buğdayda yapılan maliyet hesaplamasına göre ilk fiyatın, yani başlangıç fiyatının en az 8-8,40 lira düzeyinde olması gerekmektedir. TMO'nun derhal, gecikmeden TÜİK rakamlarına göre değil, gerçek maliyetlere göre taban fiyat açıklaması gerekmektedir" dedi.

Edirne Ziraat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, düzenlediği basın toplantısı ile buğday hasat fiyatının açıklanması gerektiğini açıkladı. Buğday taban fiyatının oluşan maliyetler ışığında en az 8,5 lira olması gerektiğin söyleyen Yanılmaz, buğday taban fiyatının TÜİK rakamlarına göre değil gerçek maliyetlere göre açıklanması gerektiğini belirtti.

"8 LİRANIN ÜSTÜNDE OLMALIDIR"

Yanılmaz, "Fiyatların açıklanmaması nedeniyle bazı bölgelerde çiftçi, buğdayını erken hasat ederek silaja vermekte ve yemlik olarak kullanmaktadır. Bu durum buğday ürünlerinde fiyatların artmasına neden olacaktır. Buğdayda yapılan maliyet hesaplamasına göre ilk fiyatın, yani başlangıç fiyatının en az 8-8,40 lira düzeyinde olması gerekmektedir. TMO'nun derhal, gecikmeden TÜİK rakamlarına göre değil, gerçek maliyetlere göre taban fiyat açıklaması gerekmektedir" dedi.

Ülke genelinde bir rekolte düşüklüğü yaşanabileceğini ve bunun 19 milyon tonun üzerine çıkmayacağını düşündüklerini belirten Yanılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde bazı bölgelerimizde hasada yakın bir dönemde buğdayın serbest piyasada 7 bin lira/ton düzeyinde oluşan fiyatına karşın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyat açıklamaması, bazı yörelerimizde geçen kuraklık döneminden sonra azalan rekolte ve yağışların yeterli olduğu denilmesine rağmen bir müjde olarak 20 milyon tonların üzerine yeniden çıkacağımız belirtilmesine rağmen, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kuraklık, Şanlıurfa'da Adana'da ve birçok ilimizde yaşanan don ve dolu zararları gibi nedenlerden dolayı buğday rekoltesinin bu yılda 19 milyon tonun üzerine çıkmayacağını düşünmekteyiz.

"ÇİFTÇİYE FARK ÖDEMESİ YAPILMALI"

"TÜİK'in en son 25.05.2022 tarihinde açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi yüzde 105, gübre fiyat endeksi yüzde 228 ise gübre türüne göre maliyetler yüzde 300-600 arasında değişiyorsa TMO'nun da derhal gecikmeden TÜİK rakamlarına göre değil, gerçek maliyetlere göre taban fiyat açıklaması, alım garantisi vermesi, dünyadaki fiyatları da dikkate alarak 15'er günlük haftalık fiyat güncellemesi yapması ve çiftçiye fark ödemesi yapması temel talebimizdir. Maliyetler üzerinden çiftçilerin baskılandığı bir ortamda, farklı maliyet hesaplarının gündeme getirildiği bir ortamda Edirne de yaptığımız çalışmalarda ve maliyet hesaplarına göre; bizim 400 kilogramlık verime göre bu yıl maliyet en az 5,96 TL'dir. Yüzde 30 çiftçi karı ile de olması gereken fiyat 7,75 TL yani ilk fiyatın en az 8 lira düzeylerinde açıklanması gerekmektedir."

ANKA / Yerel