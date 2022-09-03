Edirne yerel haberleri... Edirne CHP İl Genel Meclisi Üyesi Önder Cin'den Tarım Kredi'ye Ayçiçeği Tepkisi: "Tarım Siyaset İşi Değil"

Edirne haberine göre Kendisi de üretici olan Edirne CHP İl Genel Meclisi üyesi Önder Cin, ayçiçeğinde fiyat konusunda belirsizlikler yaşandığını ve üreticilerin kilosu 11 liradan ayçiçeği sattığını söyledi. Cin, “Ukrayna’dan 6 bin ton ham yağ geliyor, millet davul-zurna çalıyor. 6 bin ton ham yağ İstanbul’un 1 haftalık yağı. Üretmek kolay değil tarım siyaset işi değil, tarım ülkenin milli menfaatidir, ülkenin geleceğidir” dedi.

Kendisi de üretici olan Edirne CHP İl Genel Meclisi üyesi Önder Cin, ayçiçeğinde fiyat konusunda belirsizlikler yaşandığını ve üreticilerin kilosu 11 liradan ayçiçeği sattığını söyledi. Cin, "Ukrayna'dan 6 bin ton ham yağ geliyor, millet davul-zurna çalıyor. 6 bin ton ham yağ İstanbul'un 1 haftalık yağı. Üretmek kolay değil tarım siyaset işi değil, tarım ülkenin milli menfaatidir, ülkenin geleceğidir" dedi.

Edirne İl Genel Meclisi CHP'li üyesi Önder Cin, Tarım Kredi Kooperatifi yöneticilerine tepki gösterdi. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyat açıklamadığını, ayçiçek alımı dahi yapmadığını belirten Cin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"BUGÜN ÜRETİCİDEN 12-13 LİRAYA ALMADIĞI AYÇİÇEĞİNİ, BİR SÜRE SONRA PİYASADAN 15 LİRAYA ALACAK"

"Ayçiçeği hasadı başladı. Vatandaş biçime başladı; ayçiçeği fiyatları 12 liralardan 11 liraya kadar düştü. Çünkü Trakya Birlik fiyat açıklamıyor. Trakya Birlik hükümetten destek bekliyor. Onların dediği fiyatın üstüne çıkmasın diye baskı yapıyorlar. Doğru bu. Ben de Trakya Birlik'in ortağıyım. Tarım Kredi, 'Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesiyiz' diyor. Tarım Kredi benim bölgem olan Süloğlu'nda borç karşılığında ayçiçeği alamıyor. Bugün üreticiden 12-13 liraya almadığı ayçiçeğini, bir süre sonra piyasadan 15 liraya alacak. Tarım Kredi geçen yıl az da olsa ayçiçeği aldı, 'Trakya Birlik ne yaparsa biz de aynısını uygulayacağız' dedi. Trakya Birlik bin 100 lira bir fark verdi, Tarım Kredi bin 100 lira farkı dahi ödeyemedi.

"KLİMALI, DERİ KOLTUKLU ODALARINIZDAN ÇIKIN, SAHAYA ÜRETİCİNİN YANINA İNİN"

Ben buradan Tarım Kredi'nin üst yöneticilerine, kooperatif yöneticilerine sesleniyorum; o klimalı, deri koltuklu odalarınızdan çıkın, sahaya üreticinin yanına inin. Üreticinin sorunlarıyla uğraşın. Mevki, makam peşinde koşmayı bırakın artık. Üreticilere sahip çıkın. Üreticinin sorunlarıyla uğraşın. Bu üreticiye sahip çıkın. Bu üretici 11 liraya ayçiçeği satıyor, yazıktır, günahtır. Girdilere bir bakın, 27 lira mazot, gübre almış başını gidiyor. Devlet olarak vatandaşa, 'Ekin, bir karış ekilmedik yeriniz kalmasın' dediniz. Çiftçi ekti ama ne oldu? Bu insanlardan öç mü alıyorsunuz? Bu ülkeyi ne hallere getirdiniz.

"MİLLET DAVUL-ZURNA ÇALIYOR. 6 BİN TON HAM YAĞ İSTANBUL'UN 1 HAFTALIK YAĞI"

Ukrayna'dan 6 bin ton ham yağ geliyor, millet davul-zurna çalıyor. 6 bin ton ham yağ İstanbul'un 1 haftalık yağı. Üretmek kolay değil tarım siyaset işi değil, tarım ülkenin milli menfaatidir, ülkenin geleceğidir. Bu insanlar 40-50 derece sıcağın altında üretim yapıyor. Bu insanların geleceğini çalmayın. Gençleri tarımdan kopardınız, çiftçilerin yaş ortalaması 60 olmuş. Tarım ve hayvancılıkta para kazanılsa, gençler bu işi yapmaz mı? Bir sürü projeler yapıldı. Gidin bakalım başarı oranları nedir? Kaç tanesinde hayvan kalmış. Kaç tanesinde koyun kalmış. Proje yapmakla, fotoğraf çekmekle olmuyor. Bu işi gerçek üretenlere verecek devlet."

(Görüntü Dökümü: 1. Video: Önder Cin açıklaması, 2. video: Ayçiçeği tarlası)