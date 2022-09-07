Edirne yerel haberi... Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Çifte Müjde

Edirne gelişmesine göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda Edirneliler'e çifte müjde vererek, çok yakında Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu’nun kurulacağını söyledi. Gürkan ayrıca öğretmenlerin zaten uzman olduğuna dikkat çekerek, “Öğretmenlerin kendi aralarında farklı farklı kategorilere ayrılması, eğitim için bir ayrıcalık değil eğitimcileri ayrıştırmaya yönelik bir davranıştır” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda Edirneliler'e çifte müjde vererek, çok yakında Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu'nun kurulacağını söyledi. Gürkan ayrıca öğretmenlerin zaten uzman olduğuna dikkat çekerek, "Öğretmenlerin kendi aralarında farklı farklı kategorilere ayrılması, eğitim için bir ayrıcalık değil eğitimcileri ayrıştırmaya yönelik bir davranıştır" dedi.

Edirne Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısı öncesinde Uluslararası Sofya Yüzme Turnuvası'ndan birincilik ile dönen, aynı zamanda Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın 1 gümüş madalya kazanan Beyza Işık, belediye meclis kararı ile ödüllendirildi.

Ulusal ve Uluslararası alanda başarı göstererek, Edirne'yi en şekilde temsil eden Edirneli sporcuyu tebrik eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, Beyza Işık'ı iki adet Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Şehit yakınları ve gazilere her alanda destek olunması amacıyla Edirne Belediyesi bünyesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi kurulması da Belediye Meclisi'nde görüşülen maddeler içerisinde yer aldı. Oylamaya geçmeden önce konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu birimin Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında hizmet göstereceğini söyledi.

Gürkan, "Kuşkusuz bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimize ve gazilerimize minnetimiz, saygımız ve bağlılığımız hiç bitmedi, hiç de bitmeyecek. Şehitlerimiz bu ülke için bu millet için şehit oldular, gazilerimiz şehadet yolunda gazi oldular. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' sözünden yola çıkarak gerektiğinde bu milletin bütün fertlerinin de şehit olmaya hazır olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem şehit aileleri hem de gazilerimiz ile daha sağlıklı ilişkiler kurulması, daha kurumsal iş birliği geliştirmesi adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde başına bir şehit yakını şefimizi de atayarak, Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi kurmak istiyoruz. Şehit ailelerimiz ya da gazilerimizin doğrudan onunla iletişim kurarak, onların taleplerini hızlandırmak amacındayız" dedi.

Madde oybirliği ile kabul edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN 7F HATTI GELİYOR

KYK- Sultan Mehmet Çelebi Mehmet Yurdu'ndan hareketle Fırınlar Sırtı TOKİ- Bel Koop. Sitesi, Hilly Otel-Abdi İpekçi Caddesi takiben – Özgür Çocuklar Parkı – Gazi Osman Paşa Ortaokulu kavşağından sola dönerek Olimpik Yüzme Havuzunu takiben Sağlık Bulvarı- Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi arasında toplu taşıma hizmeti verilmesi için yeni bir hat tesis edilmesine ve 7F olarak adlandırılması, bu hatta hizmet vermek üzere en az 150 yolcu kapasiteli araçlar ile ring yapacak şekilde hizmet verilmesi, 7F hattında çalışacak araçların Edirne Belediyesi'nin mülkiyetinde olması, bu 7F hattında çalışacak yüksek kapasiteli araçların mülkiyeti Edirne Belediyesi'nde olmak üzere işletme veya işletilmek üzere 10 yıla kadar süreyle kiraya verilmesi, her türlü işletme gideri işletende olacak şekilde araçlarla birlikte hatta çalışma hakkının da kiralanması işlemlerinin usul ve esaslarının belirlemek üzere Belediye Encümeni'ne görev verilmesi de mecliste görüşülen bir diğer madde oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Eski TOKi'de KYK tarafından açılmış olan 2 bin 400 kapasiteli erkek öğrenci yurdu oradaki ulaşım hatlarında sıkıntı yaratıyor. Kalkış noktası orası ve orada bütün araçlar doluyor. Eski TOKİ'nin içine geldiğinde özellikle sabah saatlerinde binecek yer olmuyor. Çünkü 2 bin öğrenci aynı anda çıkış yapıyor. Buna bir çözüm bulabilmek için 2 tane şimdilik körüklü otobüslerden alıyoruz. KYK'dan Balkan Yerleşkesi 'ne ring yaparak, ara duraklarda durmayarak, Eski TOKİ'de yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım sorununu rahatlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan oylamada madde, oyçokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu inşaat işleri için İller Bankası'ndan 50 milyon TL kredi kullanılması için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verilmesi maddesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

"ÖĞRETMENLİK UZMANLIKTIR"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 12 Eylül Pazartesi günü 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılına başlayacak olan öğretmenlere ve öğrencilere de başarılı bir eğitim yılı diledi. Gürkan, "Öğretmenlik bir meslektir, uzmanlıktır. Bunu bir kez daha Edirne Belediye Meclisi kürsüsünden hatırlatmak isterim. Öğretmenlerin kendi aralarında farklı farklı kategorilere ayrılması, eğitim için bir ayrıcalık değil eğitimcileri ayrıştırmaya yönelik bir davranıştır. 27 yıl eğitim sektöründe görev yapmış birisi olarak bunu söylüyorum" dedi.

Eylül ayının ayrıca kurtuluşun ayı olduğuna dikkat çeken Gürkan, "9 Eylül, sadece İzmir'in kurtuluş tarihi değil Türk milletinin emperyalizmden kurtuluş tarihidir, kırılma noktasıdır. 9 Eylül'ü, İzmir'in kurtuluşu bağlamında Türk vatanının kurtuluşunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'den tüm İzmirlilere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Eylül ayında Gaziler Haftamız var. Aramızdan ayrılan gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz. Eylül ayı Türk tarihi açısından kara günlerden biridir. 12 Eylül 1980 faşist darbesinin de yıl dönümüdür. Bu darbeden aramızda da çekenler var, yatanlar var ama Türk siyasi hareketini ve özellikle belli anlayışı adeta tank paletleri ile ezen bir faşist darbedir 12 Eylül. Tüm darbeleri bir kez daha lanetliyoruz" diye konuştu.

BAŞKANDAN MÜJDE

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantıyı müjdeli haber vererek, kapattı. Gürkan, "Çok yakında şehir tiyatrosu ve çocuk tiyatrosunu kuruyoruz. Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda yaşama geçecek" dedi.