Edirne Bölge İdare Mahkemesi kuruldu

Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte mahkemenin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirlendi.

Adalet Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeni düzenleme ile vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, idari yargıda iş yükünün dengelenmesi ve yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni mahkemenin kurulmasına ilişkin kararın kapsamlı analiz çalışmaları sonucunda alındığı belirtildi. Açıklamada, bölgelerin nüfus yoğunluğu, coğrafi özellikleri, ulaşım imkanları ve idari yargıdaki mevcut iş yüklerinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan incelemeler neticesinde Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi kurulmasının uygun görüldüğü belirtilirken, mahkemenin yargı çevresinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerini kapsayacak şekilde oluşturulduğu kaydedildi.

Kararın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tensipleri ve 10 Haziran 2026 tarihli Bakanlık oluru doğrultusunda alındığı, 11 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdiği bildirildi.

Yeni düzenleme sayesinde özellikle Trakya Bölgesi ile Çanakkale'de yaşayan vatandaşların idari yargı süreçlerinde daha hızlı ve etkin hizmet almasının amaçlandığı ifade edilirken, bölgedeki dava yükünün daha dengeli dağıtılmasının da hedeflendiği vurgulandı.

Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte idari yargı teşkilatının güçlendirilmesi, vatandaşların yargı mercilerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması bekleniyor.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, kurulan mahkemenin vatandaşlara, hukuk camiasına ve adalet teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı