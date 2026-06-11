Okan Buruk'tan Bizim Çocuklar için iddialı yorum! Yüzde 99 diyerek açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan FIFA 2026 Dünya Kupası ile ilgili konuştu. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan başarılı hoca, A Milli Futbol Takımı ile ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.

"2002 BİZİM İÇİN EFSANE BİR YILDI"

Dünya Kupası denildiğinde aklına ilk olarak 2002 yılının geldiğini belirten Buruk, "Ben yaşadığım için ilk aklıma 2002 geliyor. Katıldığımız, yarı finale kadar gittiğimiz, dünya üçüncüsü olduğumuz o grup, o ambiyans ve yaşadıklarımız… 2002 bizim için efsane bir yıldı. İlk defa tekrar katılıyoruz. O yüzden gerçekten ayrı bir heyecan yaşıyorum. Orada olmasam da oyuncularımızın çok fazla olması nedeniyle bir Türk insanı olarak yeniden 2002 ruhuna döndüm." dedi.

''YÜZDE 99 OLARAK GÖRÜYORUM''

Milli takımın turnuvadaki şansını da değerlendiren Buruk, "Türkiye gruptan çıkar. Özellikle ilk maça iyi başlayacağımızı ve kazanarak başlayacağımızı düşünüyorum. İki takım çıkıyor, üçüncülerin de şansı var. Bu yüzden gruptan çıkma ihtimalimizi yüzde 99 olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"SINIR KOYMUYORUM"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Bir sınır koymuyorum. Rakipler önemli, İspanya gibi takımlar işleri değiştirebilir ama çok iyi bir jenerasyonumuz var. Oyuncu kalitesi yüksek, takım arkadaşlığı da çok iyi. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

EFSANE DÜNYA KUPASI 11'İ

Dünya Kupası tarihinin en iyi 11’i sorusuna da yanıt veren Okan Buruk, kadrosunu şu isimlerden oluşturdu:

Taffarel, Cafu, Roberto Carlos, Cannavaro, Maldini, Xavi, Iniesta, Maradona, Pele, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo.