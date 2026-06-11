Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Aykut Kocaman'ın kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli çalıştırıcının gelecek sezon kadroda düşünmediği öne sürülen oyuncular belli oldu. İşte o yıldız isimler...
- Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünmediği 8 oyuncu arasında N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Archie Brown, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Sidiki Cherif ve Diego Carlos yer alıyor.
- Kocaman'ın yönetimle yaptığı görüşmelerde bu oyuncularla ilgili değerlendirmelerini paylaştığı belirtildi.
- Fenerbahçe yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro mühendisliğini şekillendireceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik yapılanma şekillenirken, kadro planlamasına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın bazı futbolcularla ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
8 İSİM LİSTEDE
TV100'ün haberine göre Aykut Kocaman'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncular arasında N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Archie Brown, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Sidiki Cherif ve Diego Carlos yer alıyor. Tecrübeli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmelerde bu isimlerle ilgili değerlendirmelerini paylaştığı belirtildi.
KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM
Söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro mühendisliğini şekillendireceği ifade ediliyor.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör konusunun resmiyet kazanmasının ardından transfer ve ayrılık çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Taraftarlar ise kadroda yaşanacak olası değişimleri yakından takip ediyor.