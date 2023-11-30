Edirne Belediye Başkanı Gürkan, İçme Suyu Sistemine Kasıtlı Zarar Verildiği Gerekçesiyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç Duyurusunda Bulundu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 58 kilometre mesafedeki Kırklareli Kayalıköy Barajı’ndan Edirne’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan sisteme kasıtlı olarak zarar verildiğini belirterek Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Her seçim öncesi yoğun bir saldırı altında kaldıklarını belirten Gürkan, “Bir siyasi koltuk için buna değer mi? Bu namussuzluk, bu şerefsizlik, bu haysiyetsizlik, ahlaksızlık bu” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 58 kilometre mesafedeki Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan sisteme kasıtlı olarak zarar verildiğini belirterek Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Her seçim öncesi yoğun bir saldırı altında kaldıklarını belirten Gürkan, "Bir siyasi koltuk için buna değer mi? Bu namussuzluk, bu şerefsizlik, bu haysiyetsizlik, ahlaksızlık bu" dedi.

Edirne Belediyesi, 2017 yılından beri kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 70'ini binlik çelik borularla Kırklareli Kayalı Barajı'ndan sağlıyor. Yapılan isale hattı ile yıllık 20 milyon 500 bin metreküp içme suyunun sağlandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan alınan içme suyu Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde arıtılarak, şehir merkezine dağıtılıyor.

Ancak 26 Kasım Pazar günü bölgede ve kentte yaşanan yoğun yağışlar, Edirne'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda yoğun bir bulanıklık yaşanmasına neden oldu. Rekor seviyede yaşanan bu bulanıklığı İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ndeki son teknoloji sistemde arıtmada yeterli olamadı. Yetkililer, sorunu çözmek için debileri düşürdü, bu da kent merkezinde, özellikle yüksek kesimlerde su kesintilerin yaşanmasına neden oldu. Ancak, rekor seviyede yaşanan bulanıklık, sabotaj ihtimalini de beraberinde getirdi. Hava şartlarının düzenlemesi ve bölgeye girişin imkanlı hale gelmesi ile birlikte Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kıyıdan 80-100 metre ilerisine giderek, platformun üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde 1400 mm çapındaki 2 adet emmiş borusunun hatlarına ve zincir sistemine zarar verildiği tespit edildi. Çelik halatların kopması nedeniyle, üst seviden alınması gereken suyun dip seviden alındığı belirlendi. Sabotaj şüphesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Gürkan, bölgeden canlı yayın yaptı. Su alma borularının, su yüzeyinin 2,5 metre altına yerleştirilmiş olduğunu belirten Gürkan, " 2017 yılında bu görmüş olduğunuz zincirler ve çelik halatlar 1400 mm çapındaki su alma borularımızın yüzeyde sabit durmasını ve boruların baraj dibine çökmesini engelliyor. 26 Kasım'da sularımız rengi çok bozuldu. Adeta çamur gelmeye başladı. Arkadaşlarım o tarihlerde de buraya geldiler ancak hava şartları sebebiyle bu platforma çıkamadılar" dedi.

Havaların iyileşmesiyle birlikte sorunun hala devam ettiğini belirten Gürkan, "Havaların iyileşmesine rağmen bu olayın devam etmesi üzerine sabah Başkan Yardımcım, Su Kanal Müdürüm ve İtfaiye Müdürüm hep beraber buraya geldiler. Beni de haberdar ettiler. Az önce buraya geldim. Barajlar biliyorsunuz ki, Devlet Su İşleri tarafından yapılır ve korunur. Burası su havzası olan bir baraj. Bakınız bu gördüğünüz platformlar 2 buçuk metre altında 1400 mm çapında 2 adet su alma borumuz var. O boruları da suyun yüzeyinin 2,5 metre altında tutmaya yarayan bir caraskalımız var. Bakım için aşağı yukarı hareket ettirdiğimiz, zincirimiz var, çelik halatımız var" dedi.

Gürkan, "Ama biz geldiğimizde zincirin 2 buçuk metre aşağıda olması gerekirken bu kancanın kilitlenmesini sağlayan mapa denilen parçanın olmadığı ve bu zincirlerin ucunda da her iki platformda da su alma borularımızın olmadığını gördük. Burası Edirne'ye su aldığımız yer, burası kilitli bir alan, etrafı tellerle çevrili. Ama arkadaşlarımız geldiğinde kilitlerin olmadığı, kilitlerin kırıldığını ve yok olduğunu gördüler. ve buradan tespitleri yaparak, bana bildirdiler. Edirne'deki 200 bin insanın içme suyu, kullanma suyunu karşıladığımız bu barajdaki, bu platformdaki, bu kancalarla, bunlar öyle kolay kolay yerinden çıkmaz, 6 yıldır, biz bunları kullanıyoruz. Şu anda anladığımız o ki, bu kancalardan borular çıkarılmış, yukarı çekilmiş ve su alma borularımız şuanda barajın dibinde" diye konuştu.

Barajın dibinde olan borular nedeniyle çamurlu su geldiğini belirten Gürkan, "Biz de onları arıtmakla, temizlemekle uğraşıyoruz. Burada şu soruyu sormak gerekir, seçimler yaklaştı, her seçim öncesi olduğu gibi, yine üzerimizde yoğun bir saldırı, yoğun bir bombardıman var. Bunun bana yapılması umurumda bile değil. Ben Edirne halkı için bedel öderim, partim için de bedel öderim. Ama bunu bu şekilde yaparak, bu kancaları borulardan kurtararak, boruların çamuru emmesini sağlayarak sizin elinize ne geçti, Edirne halkının çoluk çocuğun sağlığı ile hayatı ile oynayarak? Bir siyasi çaba için buna değer mi? Bir siyasi koltuk için buna değer mi? Bu namussuzluk, bu şerefsizlik, bu haysiyetsizlik, ahlaksızlık bu. Recep Gürkan, seçimi kaybetsin diye uğraşabilirsiniz, kaybedebilirim de sonuçta halkın takdiri, Ama 200 bin insanın sağlığı ile oynanır mı bunun için" dedi.

Baraj Kırklareli bölgesinde olduğu için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını belirten Gürkan, "Bu namussuzluğu, bu şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada kameralarımız da var. Kamera kayıtlarımızı da arkadaşlarımız bakıyorlar, inceliyorlar. Hepsini inceleyeceğiz. ve inanıyorum ki adli makamlar, kolluk makamları bu namussuzluğu Edirne halkına reva görenleri, yapanları mutlaka tespit edecekler. ve biz de sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Değerli halkım, değerli Edirneliler, bu sorunu çözmek için gece-gündüz çalışıyoruz; gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sorunun çözülmesi için özel dalgıçların getirileceğini belirten Gürkan, "Bu bilindiği ya da zannedildiği gibi kolay bir iş değil. Özel dalgıçlar var. Şu anda Gürcistan'dalarmış. Gerekirse özel bir uçak tutup, buraya getireceğiz ve en kısa zamanda bu sorunu çözeceğiz ama bu namussuzluğu yapanların da peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, daha sonra Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.