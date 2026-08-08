Düzce'de Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı DSİ Ev Sahipliğinde Yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla düzenlenen Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı, DSİ Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzce'de kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı, DSİ Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DSİ Şube Müdürü Deniz Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kent genelinde kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, çalışmaların daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenen istişare toplantılarının belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı