Baba-oğulun dünya yolculuğunda Samsun durağı

Avustralya'dan çıktıkları dünya yolculuğunda şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kilometre kateden İtalyan Mario Gabrieli ile 11 yaşındaki oğlu Leonardo Gabrieli'nin Türkiye'deki duraklarından biri Samsun oldu. Farklı kültürleri tanımayı ve insanlarla bağ kurmayı amaçlayan baba-oğul, Samsun'da gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dünya yolculuğunu birlikte sürdüren Mario ve oğlu Leonardo, Samsun'da Atakum Yelken ve Yat Spor Kulübünün konuğu oldu. Kentte sıcak bir şekilde karşılanan ikili, gün boyunca kulübün genç sporcularıyla vakit geçirdi.

Ziyaretin en anlamlı anlarından biri ise 11 yaşındaki Leonardo'nun ilk kez yelkenle tanışması oldu. Kulübün sporcularıyla aynı teknede denize açılan Leonardo, farklı dilleri konuşmalarına rağmen kısa sürede yaşıtlarıyla arkadaşlık kurdu. Denizin ve sporun birleştirici gücü sayesinde çocuklar unutulmaz anlar yaşarken, aile de Samsun'dan güzel hatıralarla ayrıldı.

Yolculuk boyunca en büyük zenginliğin tanıştıkları insanlar olduğunu ifade eden Mario Gabrieli, Türkiye'de ve özellikle Samsun'da gördükleri yakın ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Oğlunun kısa sürede yeni arkadaşlar edinmesi ve ilk yelken deneyimini burada yaşamasının, uzun yolculuklarının en özel hatıralarından biri olarak hafızalarında kalacağını belirtti. Yaklaşık 20 bin kilometrelik yolculuklarında birçok ülke ve şehir gören baba-oğul, Samsun'da karşılaştıkları samimi yaklaşımın kendileri için unutulmaz olduğunu ifade ederek, farklı kültürlerin dostluk ve paylaşım sayesinde birbirine daha da yakınlaştığını vurguladı.

2022 yılından bu yana Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Atakum Yelken ve Yat Spor Kulübü, Samsun'da çocukların ve gençlerin su sporlarına erişimini artırmayı, yeni sporcular yetiştirmeyi ve yelken kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem veren kulüp, sporun farklı kültürlerden çocukları bir araya getiren evrensel bir değer olduğuna inanıyor.

Kulüp yönetimi, Leonardo'nun Samsunlu sporcularla aynı teknede yelken yapmasının yalnızca sportif bir deneyim değil, çocuklar arasında dostluk, paylaşım ve kültürel etkileşim açısından da anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek, benzer ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı