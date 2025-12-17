Dünyanın en yüksek 2.dağına tırmanıp tarihe geçen Türk kadın dağcı o anları anlattı

Dünyanın ikinci en yüksek dağı olan Çin ve Pakistan sınırındaki K2 dağına tırmanan ilk Türk kadın dağcı olan Esin Handal (47) o anları İHA'ya anlattı. İstatistiklere göre bugüne kadar sadece dünyada 700 dağcının tırmandığı ve bunlardan 91'inin vefat ettiği 8611 metre yüksekliğindeki K2 dağında Ağustos ayındaki tırmanışta Türk Bayrağı açan Esin Handal, "Everest dünyanın en yükseği olabilir ama tırmanışı en zor dağ K2'dir. Sağlıcakla bunu yapabilmiş ve Türk Bayrağı'nı dalgalandırdığım için çok mutluyum. Tırmanış sırasında yanımdaki ekipte çok fazla vefat yaşandı. Mental olarak güçlü olmak zorunda hissediyordum" diye konuştu.

Dağcılığa tesadüfen başladığı bir doğa yürüyüşünün ardından hayatını zirvelere adayan Esin Handal (47), dünyanın en zorlu dağlarından biri olarak kabul edilen K2 Dağı'na tırmanarak tarihe geçti. 8 bin 611 metre yüksekliğindeki K2'nin zirvesine ulaşan Handal, bu başarıyı gerçekleştiren ilk Türk kadını oldu.

Çalıştığı özel şirketin motivasyon amacıyla düzenlediği günübirlik Ilgaz Dağı gezisinde dağcılıkla tanışan Handal, aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde tırmanışlar gerçekleştirdi. 25 yıllık dağcılık kariyerinde Türkiye'de 300'ün üzerinde zirve tırmanışı yapan Handal, yüksek irtifa dağcılığında sayılı isimler arasına girdi.

Handal, 1960'lı yıllardan bu yana Sovyetler Birliği sınırları içerisindeki en yüksek beş dağa tırmanan dağcılara verilen ve dünya genelinde büyük prestij taşıyan "Kar Leoparı" unvanını alan Türkiye'deki tek kadın olma özelliğini de taşıyor. Dünyada ise bu unvana sahip 32'nci kadın dağcı olarak kayıtlara geçti.

Dağcıların en büyük hayallerinden biri olarak gösterilen K2 Dağı, teknik zorlukları, sert hava şartları ve yüksek ölüm oranıyla biliniyor. Tırmanış yapan dağcıların bir kısmının hayatını kaybettiği belirtilen bu zorlu zirvede Türk bayrağını dalgalandıran Esin Handal, aynı zamanda dünyada K2'ye tırmanan ilk 20 kadın arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Ilgaz Dağı gezisi dönüm noktası oldu

Çalıştığı özel şirketin motivasyon olarak Ilgaz Dağı gezisine göndermesinin ardından yaşadığı deneyimle birlikte hayata bakış açısının değiştiğini kaydeden Esin Handal, "Dağcılığa başlamam tesadüfen oldu. Bir doğa yürüyüşüne katıldım ve bu hayatımı değiştirdi. O günübirlik doğa yürüyüşü ve tırmanışından sonra, dağlara ilgim arttı ve ben bu işi yapacağım dedim. Önce eğitimini aldım, sonrasında bir zirveye kendi çabalarımla çıktım. Daha sonra da tırmanış metrelerini arttırarak şimdilerde 8 bin metrelere tırmanıyorum. Benim başladığım zaman yani 25 yıl öncesinde bu kadar kulüp ve imkan yoktu. Ama her şehirdeki dağlarda festivaller düzenlenirdi. Bu festivallere katılarak zirveleri öğrendim. Şu anda da Türkiye'de 300'ün üzerinde tırmanışım var" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tek kadın "Kar Leoparı"

Dağcılar arasında dünyanın en prestijli unvanlarından olan "Kar Leoparı" unvanına sahip tek Türk kadını olduğunu belirten Handal, "Dünyada da çok az kadında var. Ama ben Türkiye'deki ilk kadın 'Kar Leoparı' unvanına sahibim. Şu an benden başka kimsede yok ama umarım ileride olacaktır. Dünyada da bu unvana sahip 32'nci kadınım. Erkelerin sayısı biraz daha fazla, dünyada 600'e yakın erkek bu unvanı aldı. Bu unvan 1960'lı yıllarda verilmeye başlanmış çok eski bir unvan ve dünyadaki bütün dağcılar tarafından kabul ediliyor. Sovyetler Birliği döneminde kendi sınırları içerisinde en yüksek 5 dağa tırmanınca bu unvan veriliyor. Nesli tükenmekte olan kar leoparlarına dikkat çekmek için bu isim konulmuş. Bunu ülkemizden 3 kişi aldı. İlk Türk 25 yıl önce aldı, sonrasında ben ve Bülent Çınar bu unvanı kazandık" dedi.

Zirvede Türk bayrağı dalgalandırdı

Dünyanın en zor tırmanışı olarak kabul edilen K2 dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandıran Handal, "K2 dağına çıktım bu sene, daha ayağımın tozuyla geldim. Dünyanın en zor dağı, tırmanış yapanların bir kısmı vefat ediyor. Çıkılması çok teknik bir dağdır. Bunu başarmış olmak beni çok mutlu etti, yıllardır bunun için çabalıyorum. Bizim gibi bütün dağcıların hayali K2'dir. Everest dünyanın en yükseği olabilir ama tırmanışı en zor dağ K2'dir. Sağlıcakla bunu yapabilmiş olduğum için mutluyum. 8 bin 611 metre yüksekliğe sahip ama havası çok değişken Çin ve Pakistan arasında ve Çin'den gelen çok sert rüzgarlar var. Tamamen teknik bir tırmanış yapıyorsunuz, herhangi bir düz yürüyüş içermiyor. Kamp yerleri çok zor ve çığ riski çok yüksek bir dağ. Hatta benim yanımdaki ekipte çok fazla vefat yaşandı. Mental olarak güçlü olmak zorunda hissediyorum. Aynı zamanda arama-kurtarma ekibindenim. Aslında felaket durumlarında müdahaleye de hazırım. Bu nedenle biraz daha alışkınım ama gözünüzün önünde bu tür olaylar olması yüksek irtifa dağlarında sizi çok yıpratıyor. Bütün şartlara rağmen daha dayanıklı olmaya çalıştım. Tabii ki moraliniz bozuluyor ama dağcılığın gerçeği bu" dedi.

"Daha yüksek hedeflerim var"

Daha büyük hedefler için destek beklediğini kaydeden Handal, "Birçok dağcının hayali hayatlarının bir evresinde mutlaka K2'ye tırmanmaktır. Çok şükür bu sene ben bunu da başardım. K2'ye tırmandım ve dünyadaki ilk 20 kadın arasına girdim. Şu an Türkiye'de bunu gerçekleştirebilen bir elin parmaklarını geçmiyor. Ama benim daha da büyük hedeflerim var. Çünkü dünyada daha da yüksek dağlarımız var. Ben hepsinde Türk Bayrağını dalgalandırmak ve ülkemizi gururla temsil etmek istiyorum. Tabi bu birazda projeme destek bulmakla ilgili bir durum. Umarım sağlığım el verdikçe dağlara çıkacağım" dedi. - BURSA