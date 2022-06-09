Dünya Çevre Günü Atatürk Üniversitesinde coşkuyla kutlandı - Haberler

Dünya Çevre Günü çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğünün iş birliğinde gerçekleşen etkinliklere katılım oldukça yoğun oldu.

1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan kararla Dünya Çevre Günü olarak ilan edilen 5 Haziran'da birçok etkinliğe imza atan Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü, gün boyunca düzenledikleri paneller, fotoğraf etkinlikleri, atık ayırma aktiviteleri, kuş gözlem faaliyetleri ve birçok farkındalık projeleriyle önemli bir programa imza attılar.

Etkinliklerin açılışı Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen paneller ile yapıldı. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Katı ve Tehlikeli Atık Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan'ın açılış konuşmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek konuşmalarını yapmak üzere sırasıyla kürsüye çıktı.

İklim değişikliği tüm yönleriyle ele alındı

Protokol konuşmalarının ardından protokolde yer alan misafirlerin de katılımıyla Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bulat ve bölümü tarafından hazırlanan "Atıktan Sanata" heykel sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sadık Karadaş ve öğrencilerince etkinlik süresi boyunca "Çevre İçin Çal" müzik etkinlikleri icra edildi. Ardından Çevre Mühendisliği Öğretim Üyeleri tarafından düzenlenen Prof. Dr. Zeynep Ceylan moderatörlüğünde "İklim Değişikliği" paneli çerçevesinde; Prof. Dr. Hanefi Bayraktar "İklim ve İklim Değişikliği", Prof. Dr. Alper Erdem Yılmaz "İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkisi", Prof. Dr. Alper Nuhoğlu "İklim Değişikliği ile Mücadele Yöntemleri ve Stratejileri", Prof. Dr. Okan Tarık Komesli ise "Avrupa Yeşil Mutabakatı" konularını tüm yönleriyle ele aldı. TBMM'de imzalanarak taraf olunan Yeşil Mutabakat bağlamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan gerek "Çevre Ajansı" gerekse "İklim Elçiliği" projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesini temsilen iklim elçileri Prof. Dr. Zeynep Eren ile Çevre Yüksek Mühendisi Şahin Korkmaz süreç hakkında güncel bilgilendirmeler yaptı.

Katılımcıların karbon ayak izleri hesaplandı

Etkinliklerin devamında ise birçok atölye çalışması ile dış alan faaliyetleri gerçekleştirildi. Öğrencilere ve diğer katılımcılara yönelik olarak düzenlenen etkinlik çerçevesinde atmosferik sera gazlarından biri olan CO2 gazı salınımına, kişisel olarak hangi oranda etki ettiğini ortaya koyan Karbon Ayak İzi ölçümü yapıldı. Bu etkiyi yıllık bazda nötralize edebilmek için gerekli olan ağaç sayısı hesaplanarak, kişilere sembolik olarak 1'er adet fidan verilip ortalama 1 yıl içerisinde 6 adet fidan dikmesi gerektiği konusunda bilinçlendirme yapıldı.

QR koda tanımlı online anketler yapıldı

Düzenlenen bir diğer etkinlikte ise sıfır atıkla iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi ortaya koyan, QR koda tanımlı online anketler yapılarak katılımcıların bu konudaki farkındalık seviyeleri ölçülüp, sıfır atıkla iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi tüm yönleriyle ele alan bilinçlendirici videoların yer aldığı QR Kodlu kartlar dağıtıldı.

Atık Minimizasyonu ve Atıkların Ayrıştırılması Etkinliği Gerçekleştirildi

İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan diğer bir etkinlikte ise; önceden karışık olarak toplanmış geri dönüştürülebilen / dönüştürülemeyen atıklar ile etkinlik süresince oluşan organik atıklar, üçlü ayırma konteynerlerine (mavi-siyah-kahverengi) uygulamalı olarak ayrıştırıldı ve bu konuyla alakalı bilinçlendirici videolar içeren QR Kodlu Kartlar dağıtıldı. Ayrıca, bu yaş grubuna 17 temel SKA'nın anlatıldığı "Dünyanın Geleceği" isimli oyun oynatılarak, SKA ile ilgili bilinçlendirmeler yapıldı.

Kompost bilgilendirme etkinliği düzenlendi

Organik atıkların geri dönüşüm tekniklerinden biri olan "Kompostlama Biyoprosesi" hakkında tüm katılımcılara afişler eşliğinde bilgi verildi. Ayrıca Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kurulan Atatürk Üniversitesi Kompostlama Tesisinde üretilen kompost örneği gösterilip tesisin tanıtımı yapıldı.

Okul öncesi öğrencilerinin de unutulmadığı etkinlik çerçevesinde "Sürdürülebilir Çevre" olgusuyla çocukları tanıştırmak ve geri dönüştürülebilir / dönüştürülemeyen atıklar arasındaki farkı açıklayarak geri dönüşüm ile ilgili farkındalık oluşturup bu sayede aile bireylerine ve yakın çevrelerine ulaşmak için Yakutcan ve Kirli Mırmır eşliğinde boyama ve aksesuar, fotoğraf, atık ayırma etkinliği yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Erzurum bataklıkları sulak alanında kuş gözlem gezisi düzenlendi. Sulak alanların hem biyolojik çeşitliliğin korunmasında hem de iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinde büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. Katılımcılar; bu mevsim içerisinde göç eden kuş sürülerinden, küresel ölçekte nesli tehlike altında olan Sürmeli kızkuşunu (Vanellus gregarius) ve Angıt (Tadorna ferrugginea) kuşlarını kuş gözlem dürbünleriyle gözlemleme fırsatı buldular. Etkinliğe Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürü Şelçuk Karakaş ve beraberindeki teknik personel eşlik etti.

Etkinlik gününün sonunda katılımcılara teşekkür belgelerini sunan Prof. Dr. Zeynep Ceylan, Çevre Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliklerin tamamına vermiş olduğu destekten dolayı başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere katkı sunan tüm üniversite ailesine, Çaykur Bölge Müdürlüğüne, öğrencilere ve katılımcılara teşekkür etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel