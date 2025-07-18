Down Sendromlu Çocuklar İçin Rafting Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde bugün down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklara yönelik bir rafting etkinliği düzenlendi.

Yeşil Yol Derneği tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda özel çocuk ve aileleri katılırken, etkinliğe katılanlar gün boyunca hoşça vakit geçirdiler. Salıncağa binen çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan şişme simitlerle beraber suyun keyfini çıkardılar.

Hayrat ilçesine bağlı Balaban Yarlı Mahallesi'nde bir süre önce yapımı tamamlanan Hayrat Rafting Merkezi'ndeki etkinlikle ilgili bilgi veren Ali Haydaroğlu, dernek olarak özel çocuk ve ailelerine yönelik dönem dönem sosyal aktiviteler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Haydaroğlu "Hayrat Kaymakamımız Selçuk Baş ve eşleri bizi davet ettiler. Çocuklarımız ve aileleri ilk kez böyle bir etkinliğe katıldılar. Ailelerimiz ve çocuklarımız için farklı bir etkinlik oldu. Hepsi mutlu oldu" dedi.

Özel çocuk annesi Nuray Küpelioğlu ise düzenlenen etkinliğe emeği geçenlere teşekkür ederek "Bizim için çok güzel bir aktivite oldu. Çok heyecanlıyız. Çocuklarımız için güzel bir gün oldu" diye konuştu. - TRABZON