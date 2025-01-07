Trump, gözünü diktiği Grönland'a oğlunu gönderdi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğine" dair tepki çeken açıklamasının ardından oğlu Donald Trump Jr., Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'a geldi.

"HAYIR, GRÖNLAND'I SATIN ALMIYORUM"

Adanın başkenti Nuuk'a "Trump Force One" adlı özel uçağıyla inen Trump Jr.'ın ziyaret kapsamında hükümet yetkilileri ile görüşmesi beklenmiyor. Yerel yetkililer, ziyaretin 4-5 saat süreceğini ve resmi bir görüşme planlanmadığını açıkladı. Trump Jr., bir podcast yayınında babasının Grönland'a yönelik yorumlarına atıfta bulunarak, "Hayır, Grönland'ı satın almıyorum. Bu sadece uzun zamandır planladığım kişisel bir gezi" dedi.

TRUMP'IN GRÖNLAND'A YÖNELİK İDDİALI AÇIKLAMALARI

Öte yandan Donald Trump ise sosyal medya üzerinden Grönland hakkında övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Trump, "Grönland'ı yeniden büyük yapma" sloganıyla yaptığı açıklamada, adanın ABD'nin bir parçası olması durumunda "muazzam faydalar" sağlanacağını ifade etti. Trump, oğlunun ziyaretinin, Grönland'ın "en muhteşem bölgelerinden ve manzaralarından bazılarını" görmek için olduğunu belirtti. Trump, Grönland'ın ABD için "mutlak bir gereklilik" olduğunu savunarak, diplomatik geleneklerden bağımsız bir dış politika izleyeceğinin sinyallerini verdi. 2019 yılında Trump, Danimarka'nın Grönland'ı satmayı reddetmesi üzerine bu ülkeye planladığı ziyareti ertelemişti.

"GRÖNLAND HALKI BAĞIMSIZ BİR GELECEĞE HAZIRLANIYOR"

Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını net bir şekilde dile getirirken, Danimarka'dan bağımsızlık talebini hızlandıracaklarını belirtti. Egede, yeni yıl konuşmasında Grönland halkının bağımsız bir geleceğe hazırlandığını vurguladı.

"ÇOK YAKIN İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise ABD ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Frederiksen, "ABD'lilerle çok yakın işbirliğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, "Öte yandan, herkesi Grönlandlilerin bir halk olduğunu, onların ülkesi olduğunu, yalnızca Grönland'ın geleceğini belirleyebileceğini ve tanımlayabileceğini kabul etmeye davet ediyorum" dedi.

TRUMP'IN GRÖNLAND KONUSUNDAKİ SÖYLEMLERİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihine kadar Grönland konusundaki söylemlerinin devam etmesi bekleniyor. Trump'ın Grönland'a olan ilgisi, Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirme tehdidi ve diğer iddialı dış politika açıklamalarıyla birlikte, ABD'nin uluslararası ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.