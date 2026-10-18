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Doç. Dr. Hakan Değirmenci, 15 bin kilometrelik Balkan yolculuğunu anlattı

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Doç. Dr. Hakan Değirmenci, 15 bin kilometrelik Balkan yolculuğunu anlattı
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Eskişehir Türk Ocağı'ndaki söyleşide Doç. Dr. Hakan Değirmenci, ailesiyle 3 yaz boyunca otomobille yaptığı 15 bin kilometrelik Balkanlar ve Orta Avrupa seyahatini anlattı. Değirmenci, Manastır'dan Mostar'a, Viyana'dan Edirne'ye uzanan hatta Türkçenin izini sürdü.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Değirmenci, Eskişehir Türk Ocağı'nda düzenlenen söyleşide, ailesiyle birlikte 3 yaz boyunca otomobille yaptıkları yaklaşık 15 bin kilometrelik Balkanlar ve Orta Avrupa seyahatini dinleyicilerle paylaştı.

Eskişehir Türk Ocağı'nın Perşembe sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen "Adriyatik'ten Tuna'ya: Türkçenin İzinde Bir Yol Hikayesi" başlıklı söyleşiye konuk olan Doç. Dr. Hakan Değirmenci, eşi ve 2 çocuğuyla çıktığı yolculuğu anlattı. Ses metaforunu bir patika olarak kullandığını belirten Değirmenci; sokağın, inancın ve tarihin sesini takip ettiğini, kimi zaman da sessizliğin başlı başına bir anlam taşıdığını ifade etti. Manastır, Üsküp, Prizren, Saraybosna, Mostar ve Orta Avrupa şehirlerini kapsayan güzergahta Türk dilinin ve ortak tarihin izini sürdüklerini aktaran Değirmenci, bölgedeki Türk varlığına ve Türkçenin canlılığına dikkat çekti.

"Tuna yalnızca bir nehir değil, tarihin hafızasını taşıyan bir tanık"

Viyana'dan Edirne'ye uzanan hatta büyük ölçüde Tuna Nehri güzergahını izlediklerini aktaran Doç. Dr. Hakan Değirmenci, "Sırpsındığı ve Mohaç zaferlerinden Belgrad'ın alınışına, Budin'in fethinden Osmanlı ordularının Viyana kapılarına dayanmasına uzanan sürecin izlerini yerinde takip ettik. Aynı coğrafyada Petrovaradin, Semendre, Salankamen, Vezirac Tepesi ve Karlofça'da ise Osmanlı'nın geri çekilişine dair hatıralarla karşılaştık. Tuna yalnızca bir nehir değil; zaferlerin, kayıpların ve tarih boyunca değişen sınırların hafızasını taşıyan bir tanık olarak da okunabilir" dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenerek okuma ve araştırma çağrısında bulunan Değirmenci, katılımcıların sorularını yanıtladı. Program, Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın Doç. Dr. Değirmenci'ye şükran beratı takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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