Diyarbakır'da Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Diyarbakır'da Tük Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Yenişehir ilçesinde bulunan 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan 7. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Ulaştırma Albay Birol Danişman, şanlı tarihe nice zaferler kazandırmış yüce Türk milletinin hak ve menfaatlerini daima korumuş ve devam ettirmiş olan Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Danişman, "Türk milleti pek çok bakımdan insanlığa örnek olmuş başarılar ve medeni değerler ile dolu bir tarihin sahibidir. Büyük Hun İmparatorluğu ile başladığı bilinen Türk tarihi, siyasi bakımdan Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Harezmşah, Anadolu Selçukları, Osmanlı ve nihai Türkiye Cumhuriyeti çizgisinde devamlılık ve bütünlük gösterir. Türk ordusu milleti için yalnız bir savaş kudreti değil, aynı zamanda bir okul, şaşmaz ve değişmez bir eğitim ocağı, Türklük ruh ve karakterinin sağlam temsilcisidir. Yakın geçmişimize bakacak olursak Türk Kara Kuvvetleri dünya ve özellikle bölge barışının korunmasında büyük bir başarı göstermiştir. 1950 yılında Kore Savaşı'nın çıkması üzerine Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında Kore'ye gönderilen Türk tugayı, Türk askerinin dehası, dünya harp tarihine bir kere daha altın harflerle yazdırılmıştır. Türk tugayının Kore'deki kahramanlık ve fedakarlığı bütün dünya kamuoyunda takdir ve hayranlık uyandırmıştır. En zor harekat şekli olan amfibi, uçar birlik ve hava indirme harekatının bir arada uygulandığı Kıbrıs Barış Harekatı, bugün birçok ülkenin harp akademilerinde müşterek harekata örnek olarak okutulmaktadır. Türk Kara Kuvvetleri, 2015 yılında Katar'a, 2017 yılında Somali'nin başkenti Mogadişu'ya, 2020 yılında Azerbaycan ile benim de görev yapmaktan şeref duyduğum Libya'ya, bölge barışına katkı sağlamak maksadıyla görevlendirilmiştir. Türkiye üç kıtanın birleştiği, kriz ve istikrarsızlıkların hakim olduğu dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer alması nedeniyle bir güç ve denge unsuru olmak zorundadır. İçinden geçilen bu zor dönemde çok stratejik ve güç bir coğrafya üzerinde yer alan ülkemiz için asimetrik tehdit dahil muhtemel her türlü tehlikeye karşı caydırıcı gücü yüksek, değişik muhtemel her türlü tehlike ve coğrafyalarda savaş ve savaş dışı harekat icra edebilecek bir orduyu muhafaza ve idame etmek yaşamsal bir önem kazanmıştır. Silahlı kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve en büyük unsuru olan Kara Kuvvetlerimiz, sarsılmaz birlik ve beraberliği mutlak itaate dayalı geleneksel disiplin anlayışı sayesinde teröristle mücadele ve hudut güvenliğinde elde ettiği başarıların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde görev aldığı barışı koruma ve destekleme harekatları başta olmak üzere uluslararası alanında gösterdiği üstün performans ile ülkemizin ve silahlı kuvvetlerimiz dünya çapındaki saygınlığına önemli katkılarda bulunmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, envanterdeki araç ve ekipmanların yer aldığı sergiyi gezip, fotoğraf çekildi. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajları okundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı